Адыгейское правительство: гражданская инфраструктура не разрушена атакой ВСУ

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Гражданская инфраструктура Адыгеи не разрушена атакой дронов ВСУ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональное правительство. Там уточнили, что загорелся военный объект.
«Разрушений гражданской инфраструктуры в Адыгее в результате атаки беспилотников нет. Возгорание произошло на военном объекте», — говорится в сообщении.По словам главы региона Мурата Кумпилова, дроны ВСУ ночью ударили по майкопскому пригороду. Огнеборцы занимаются возгоранием. Жителей Родникового организованно эвакуируют. Количество людей сейчас уточняют, добавили власти.
Ранее сообщалось, что российская армия бьет по Украине, используя наводки пророссийских подпольщиков.
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Никита Кротов