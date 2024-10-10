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Адыгейское правительство: гражданская инфраструктура не разрушена атакой ВСУ

10 октября 2024, 10:50
Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

Гражданская инфраструктура Адыгеи не разрушена атакой дронов ВСУ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональное правительство. Там уточнили, что загорелся военный объект.
«Разрушений гражданской инфраструктуры в Адыгее в результате атаки беспилотников нет. Возгорание произошло на военном объекте», — говорится в сообщении.
По словам главы региона Мурата Кумпилова, дроны ВСУ ночью ударили по майкопскому пригороду. Огнеборцы занимаются возгоранием. Жителей Родникового организованно эвакуируют. Количество людей сейчас уточняют, добавили власти.



Ранее сообщалось, что российская армия бьет по Украине, используя наводки пророссийских подпольщиков.

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#украина
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#новости
Курский фермер рассказал об «оставшейся в поле» финансовой подушке из-за действий ВСУ
Курский фермер Ламанов рассказал о потере финансовой подушки из-за ВСУ
10 октября 2024, 11:09

Фото: iStock/hopsalka

Владелец фермерского хозяйства в Суджанском районе Курской области Сергей Ламанов рассказал, что из-за вторжения ВСУ в регион он потерял бизнес, который строил 24 года. Об этом сообщает РБК.
По словам Ламанова, теперь он следит за своими владениями по видеороликам в сети. Фермер сообщил, что его сараи разбиты, а техника исчезла.

Пшеницу успели убрать в хранилища, ячмень продали, однако сою и подсолнечник собрать с полей не смогли, добавил Ламанов. Он заключил, что как таковой финансовой подушки у него не осталось, поскольку ей был урожай с поля.

Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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Corriere della Sera: элитные боевики ВСУ в ловушке под Курском
10 октября 2024, 11:07

Фото: istockphoto/N-sky

Элита ВСУ находится в ловушке под Курском, сообщает издание Corriere della Sera. По информации журналистов, вторжение в Курскую область является парадоксальным.
Одной из его целей было поднять моральный дух боевиков, показав сторонникам киевского режима динамизм. По задумке властей Незалежной, западные партнеры должны были выделить еще больше вооружений.

При этом сейчас элитные боевики не могут помочь своим сослуживцам в Донецкой народной республике, пишут обозреватели. Вместе с тем, уточняют авторы, в Киеве уверены, что уход из российского региона будет еще более болезненным. Таким образом, уточняет газета, Киев боится, что ВС РФ начнут преследовать боевиков ВСУ через границу.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. В начале августа 2024 года ВСУ напали в приграничье Курской области.

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#война
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#всу
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ВСУ пытались атаковать военный аэродром под Майкопом дронами PD-2
10 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинская армия минувшей ночью предприняла попытку атаковать военный аэродром под Майкопом в республике Адыгея с помощью американских беспилотников PD-2. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, первый вражеский дрон сбили в три часа ночи. Беспилотник рухнул в поле недалеко от посёлка Родниковый. Аппарат переносил 19 кг взрывчатки, однако при падении не взорвался и последствий на земле нет. Дрон пролетел около 500 км от украинской границы. Всего эта модель может преодолеть до 1000 км. Именно такими БПЛА ВСУ пытались атаковать Москву в начале сентября.

Ранее руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что жителей поселка Родниковый эвакуируют из-за пожара, возникшего после атаки беспилотников на регион.

Глава региона сообщил, что в станице Ханской был развернут пункт временного размещения граждан. По его словам, людей там обеспечат всем необходимым. Кумпилов добавил, что координирует действия всех служб и ведомств на месте инцидента. Он отметил, что ликвидацией возгорания занимаются сотрудники МЧС.

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#беспилотник
#дрон
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#атака
#пво
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Безуглая раскритиковала Сырского из-за уничтожения еще одного комплекса Patriot
10 октября 2024, 10:35

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая выразила недовольство главкомом ВСУ Александром Сырским в связи с уничтожением еще одного комплекса ВСУ Patriot российскими военными и призвала его к отставке. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее Минобороны сообщило, что расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot, а также живую силу противника в Днепропетровской области. Помимо этого, еще одна пусковая установка Patriot была повреждена.

В своем Telegram-канале она отметила, что это уже не первый поврежденный Patriot. По ее словам, это происходит из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет не способен построить из-за отсутствия желания, коррумпированности и своего IQ.

«Да, Александр Станиславович, я к вам обращаюсь», — написала она.

Кроме того, Безуглая добавила, что Сырский может остаться в истории с позором, потому что усилил «дегенеративность высшего военного управления».

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее МИД объяснил отсутствие реакции Запада на данные об истязании ВСУ пленных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
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ВС РФ часто наносят удары по Украине по наводке подполья
Подпольщики передают ВС РФ данные о дислокации иностранных наемников на Украине
10 октября 2024, 10:32

Фото: iStock/dzika_mrowka

Активисты подполья «Дозор» передают российской стороне данные о дислокации и передвижении иностранных наемников на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей подполья «Дозор».
«С момента образования и по сегодняшний день дозорцы передают информацию о всех выявленных фактах перемещения вооружения и военной техники, в том числе следующих в места назначения с элементами маскировки (в грузовых гражданских фурах и т. п.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, подполье передает ВС РФ данные о местах скопления, расквартировании и перемещении иностранных наемников на Украине.

Представитель подполья также уточнил, что ранее Минобороны РФ уже неоднократно наносило удары по данным организации, что показывает свою высокую эффективность. Не остается незамеченной и доставка западного вооружения морским и речным транспортом. Собеседник напомнил про удары по портам в Одессе.

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#доставка
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Штурмовик рассказал, как ВСУ убивают желающих сдаться в российский плен
Боец Штурман: ВСУ убивают больше 80% своих солдат, пытающихся сдаться в плен
10 октября 2024, 10:13

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинские боевики убивают более 80% своего личного состава, который пытается сдаться в плен. Об этом заявил ТАСС военнослужащий одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.
По словам российского бойца, из 100% желающих сдаться, доводится в тыл 5-10% солдат украинской армии. Штурман отметил, что как только при помощи дрона ВСУ фиксируют попытку своих военнослужащих сдаться в плен, то по ним открывают прицельный огонь и массово атакуют.

Ранее пленный солдат Александр Лавренчук сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал своих же военных во время сдачи их в плен. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Мощная атака ВСУ на Кубань, попытка наступления в Курской области: последние новости СВО
10 октября 2024, 09:50

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

ВСУ не оставляют попыток атаковать позиции ВС РФ в Курской области, но сталкиваются с активным сопротивлением. Кроме того, минувшей ночью противник нанес удар по территории РФ с использованием БПЛА. О том, как складывается обстановка в зоне СВО и где удалось продвинуться российским войскам расскажет «Радио 1».

Атака БПЛА ВСУ 10 октября: что известно


ВСУ атаковали с использованием ударных беспилотников несколько российских регионов. По данным Министерства обороны РФ, на Кубани была успешно отражена атака 47 дронов. Утром поступили сообщения о вражеских ударах, которые привели к возгоранию в Майкопе (Адыгея). В Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы уничтожили 10 беспилотников, а в Курской области отечественные силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету.

В Брянской области был сбит один беспилотник, в то время как в Белгородской области уничтожили четыре дрона.

Военный аэродром в Адыгее оказался под обстрелом. Противник утверждает, что уничтожил склад БПЛА. Однако эта информация не подтверждена. В Краснодарском крае несколько домов пострадали в результате массовой атаки, об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«Наши ПВО смогли отразить налет. Инфраструктура не пострадала. К сожалению, в двух случаях обломки БПЛА повредили дома жителей региона, но ущерб незначительный, пострадавших нет», — отметил Кондратьев.

Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА и склад оружия в Купянске
Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА и склад оружия в Купянске


Курская область


Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию украинских подразделений в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале о попытке украинских сил атаковать Курскую область. По его словам, дежурные системы ПВО успешно сбили ракету.

«Сегодня вечером украинская ракета была перехвачена средствами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!» — написал он.


Согласно заявлениям Сергея Нарышкина, главы Службы внешней разведки РФ, украинские вооруженные силы намеревались захватить и заминировать Курскую атомную электростанцию. Он сделал это заявление на 55-м заседании Совета руководителей безопасности и специальных служб стран СНГ. Нарышкин подчеркнул, что, если бы ВСУ удалось реализовать свои замыслы, последствия для Европы могли бы быть катастрофическими, сопоставимыми с чернобыльской трагедией, сообщает ТАСС.


Фото: iStock/Evgeny555

Угледарское направление


На севере от Угледара наблюдается наступление российских войск: местность очищается от пехоты ВСУ при помощи дронов и артиллерии. После установления контроля над Угледаром российская армия продолжает своё продвижение, угрожая разгромом ВСУ на всей протяжённости фронта. Угледар — важный опорный пункт украинских сил на Южно-Донецком направлении, падение которого может привести к обрушению фронта на границе Запорожского и Донецкого направлений.

Российские подразделения углубляются в защитные линии ВСУ от Угледара по трём направлениям. На западном фланге они увеличивают контролируемую территорию около Золотой Нивы. На востоке замечено продвижение к Богоявленке от Водяного. В районе шахты «Южно-Донбасская №3» российские силы продвинулись на более чем 2 км вглубь.

Покровское направление


На Покровском направлении ВС России осуществили продвижение вдоль восточной лесной полосы на глубину до 400 метров. На западной границе Цукурино российские силы заняли участки улиц Джерельная и Челюскина на расстоянии до 950 метров. С района Водяного ВС РФ движутся в сторону Богоявленки. Сообщается об интенсивных боях и хорошо укрепленных позициях противника. К северу от Водяного также продолжается расширение зоны контроля со стороны ВС РФ.

На юго-восточных окраинах Катериновки, где закрепились штурмовые отряды российских вооруженных сил, активно действует артиллерия. Обострение боевых действий также наблюдается к востоку от Антоновки. Ожесточенные столкновения продолжаются в Измайловке и Новоселидовке, где украинские вооруженные силы стремятся предотвратить окружение своих частей в Горняке и Кураховке. Противник проводит частичный отвод своих войск с восточного берега реки Волчья. В районе Цукурино российская армия увеличивает свою зону контроля на юг и запад. В окрестностях Селидово отмечается медленное продвижение в сторону дороги на Покровск, а на линии Сухого Яра и Лысовки продолжаются тяжелые бои.


Торецкое направление


После того как большая часть шахты «Центральная» оказалась под контролем российских войск, подразделения ВСУ покинули район «Забалка». Российские силы приближаются к терриконам в западной части города, и захват этих позиций приведет к обнулению линии обороны ВСУ в этом районе.

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Глава Адыгеи Кумпилов: жителей Родникового эвакуируют из-за пожара после атаки
10 октября 2024, 09:35

Фото: iStock/abadonian

Руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что жителей поселка Родниковый эвакуируют из-за пожара, возникшего после атаки беспилотников на этот регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что в станице Ханской был развернут пункт временного размещения граждан. По его словам, людей там обеспечат всем необходимым. Кумпилов добавил, что координирует действия всех служб и ведомств на месте инцидента. Он отметил, что ликвидацией возгорания занимаются сотрудники МЧС.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военные ВС России продвинулись под Григоровкой в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Киев готов к прекращению огня при одном условии
CdS: Киев готов к прекращению огня по линии фронта без признания новых границ
10 октября 2024, 09:31

Фото: iStock/Diy13

Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии Запада. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
Согласно информации источника, визиты украинского лидера Владимира Зеленского по европейским странам необходимы Киеву для получения гарантий по вопросу быстрого вступления республики в Европейский союз. Уточняется, что подобная активность предводителя киевского режима отражает его убеждения в том, что пришло время искать пути выхода из конфликта, которые «не поставят Украину на колени».

Однако Зеленский не может официально отказаться от территорий, при этом он готов прекратить огонь, если получит американские гарантии безопасности.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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