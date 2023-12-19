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«По беспределу»: Путин оценил действия США на Украине

Путин: Соединённые Штаты на Украине действуют по беспределу
19 декабря 2023, 15:30
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Соединённые Штаты Америки действую на Украине по беспределу, после организации государственного переворота в 2014 году, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, прости за моветон, по беспределу просто. Вот в 2014 году совершили госпереворот и дальше пошли по этому беспределу», - прокомментировал ситуацию Путин.

По словам главы РФ, именно Соединённые Штаты лишили Россию и Украину возможности для нормального политического диалога. Уже после, политика Вашингтона вынудила Москву принять ответные меры в отношении Киева.


Ранее Владимир Путин, оценивая ситуацию на Украине, заявил, что история всё равно расставит всё на свои места.

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#рф
#украина
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Путин заявил, что Запад «переиграл» Россию на Украине после 2014 года
Путин: Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года
19 декабря 2023, 15:42

Фото: сайт Кремля

Запад в некотором смысле «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.
По словам главы государства, западные страны фактически развязали войну на Украине ещё в 2014 году. Россия первое время не принимала участия в этих событиях, но затем стране пришлось предпринять меры для защиты людей от истребления, пояснил Путин.

Президент добавил, что Запад, а в частности США, «с удовольствием за этим наблюдали», поэтому они в какой-то степени переиграли Россию. Однако их агрессивная позиция вынудила Москву пойти на решительные ответные действия.

Также Путин подчеркнул, что власти западных стран и Украины открыто отказались от исполнения минских соглашений, которые оказались просто завесой для возрождения или даже строительства современных ВСУ.

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#владимир путин
#украина
#сша
#россия
#всу
#запад
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Путин оценил ситуацию на Украине: Мешать не будем, но своего не отдадим
19 декабря 2023, 15:20

Фото: kremlin.ru

Истрия всё расставит на свои места, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о ситуации на Украине на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Не хотят – не надо, история всё расставит на свои места, мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот, что все должны понять», - прокомментировал ситуацию Путин.

Ранее российский лидер также отметил, что в последнее время активность Североатлантического альянса на российских границах заметно возросла. В сторону РФ были переброшены силы Соединённых Штатов, в том числе и авиатехника.

Однако, министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Вооруженные силы РФ в настоящий момент являются самой боеспособной армией в мире, и несмотря на всю западную поддержку, удерживают инициативу на линии боевого соприкосновения.

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#вооружённые силы рф
#владимир путин
#россия
#украина
#сво
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Армения отказалась присоединяться к антироссийским санкциям Евросоюза
МИД Армении сообщил об отказе от присоединения к санкциям ЕС против РФ
19 декабря 2023, 14:51

Фото: iStock/Wirestock

Армения отказалась присоединяться к санкциям Евросоюза против России и нескольких других государств. Об этом в беседе с изданием «АрмИнфо» сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Ани Бадалян.
Бадалян рассказала о ситуации, случившейся с заявлением главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о продлении ограничений в отношении России и Ирана ещё на один год. Санкции были введены из-за якобы имеющихся нарушений прав человека. В изначальной версии заявления фигурировали Армения и Азербайджан как страны, присоединившиеся к решению. Однако уже на следующие сутки упоминание этих стран было убрано.

Пресс-секретарь отметила, что обычно Ереван присоединяется к решениям Евросоюза, чтобы тем самым показать поддержку и солидарность касаемо затрагиваемых вопросов. Но именно в данной ситуации с санкциями от 4 декабря Армения не смогла согласиться.

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#россия
#евросоюз
#санкции
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Россия производит больше оружия, чем НАТО, сообщил Шойгу
Шойгу: РФ производит больше высокотехнологичного оружия, чем страны НАТО
19 декабря 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Россия производит больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Ранее в ходе мероприятия глава российского оборонного ведомства раскрыл реальные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

В Национальном центре управления обороной проходит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России, в рамках которого состоится торжественное награждение Героев России, которое проведёт президент Владимир Путин.

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#сергей шойгу
#россия
#нато
#оружие
#производство
#минобороны рф
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«Даже маленькие дроны наносят ущерб»: Путин рассказал о выявленных во время СВО проблемах
Путин: СВО выявила ряд минусов, нужно наращивать число дронов и спутников
19 декабря 2023, 14:26

Фото: сайт Кремля

Специальная военная операция выявила несколько минусов в российских оборонительных силах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны России.

«Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки — не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне», — сказал Путин.
Российский лидер также заявил, что нужно нарастить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотных летательных аппаратов разных типов. Путин обратил внимание, что изменения уже проходят, причем достаточно быстро.

Глава государства отметил, что совершенствования требует и работа противовоздушной обороны.

Также Путин заявил, что НАТО перебросила к границам РФ значительные силы США. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Путин раскрыл уровень выполнения гособоронзаказа
Путин: гособоронзаказ будет выполнен на 98% по итогам 2023 года
19 декабря 2023, 14:24

Фото: сайт Кремля

По итогам 2023 года гособоронзаказ будет выполнен на уровне 98%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.
Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. В рамках мероприятия он проведёт церемонию награждения Героев России.

Ранее в ходе заседания министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл, сколько российских военнослужащих были удостоены звания Героя России с начала проведения спецоперации на Украине. Также глава оборонного ведомства назвал общее число солдат ВС РФ, получивших государственные награды в ходе СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#сергей шойгу
#минобороны рф
#спецоперация
#россия
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Путин: НАТО перебросила к границам РФ значительные силы США
19 декабря 2023, 14:14

Фото: kremlin.ru

Активность НАТО на российской границе заметно возросла, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Резко выросла активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе», - прокомментировал ситуацию Путин.

По словам российского лидера, это означает новый этап в приближении Североатлантического альянса к российским границам.

Ранее глава РФ также напомнил, что во времена Михаила Горбачёва в НАТО говорили, что не собираются расширяться на Восток «ни на дюйм». Однако, вступления в альянс Финляндии и скорое присоединение Швеции говорит об обратном.

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#владимир путин
#нато
#сша
#военные
#граница
#россия
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Путин: НАТО беззастенчиво врёт на каждом шагу
Путин: В НАТО обещали не расширяться на Восток ни на дюйм
19 декабря 2023, 14:05

Фото: kremlin.ru

В НАТО говорили, что не планируют расширяться на Восток ни на дюйм, однако, как выяснилось, они врут на каждом шагу, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Все мы хорошо знаем, в 1991 году обещали (Михаилу) Горбачеву: «Нет-нет, ни дюйма на восток». Ну вот, пожалуйста, такие вот партнеры. Врут беззастенчиво просто на каждом шагу», - прокомментировал ситуацию Путин.

Глава РФ также напомнил, что в состав Североатлантического альянса уже вступила Финляндия, также планируется вступление в НАТО Швеции, что означает всё более плотное приближение альянса к российским границам.

При этом, ранее Владимир Путин заявил, что в настоящий момент на полях специальной военной операции инициатива находится на стороне российских войск.

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#владимир путин
#нато
#финляндия
#рф
#швеция
#граница
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Съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом в президенты РФ
19 декабря 2023, 13:52

Фото: сайт Кремля

ЛДПР выдвинула лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Данное решение приняли с помощью тайного голосования. В бюллетень внесли одного кандидата — Леонида Слуцкого. Итого проголосовало 108 делегатов.

До этого Слуцкий не заявлял о готовности баллотироваться на пост президента страны, но признавал, что соответствующие предложения от коллег по партии ему поступали.

Ранее сообщалось, что действующий глава государства Владимир Путин первый сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года и впервые продлятся три дня – с 15 по 17 число. Дату выборов прежде утвердил Совет Федерации.

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