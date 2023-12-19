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Соединённые Штаты Америки действую на Украине по беспределу, после организации государственного переворота в 2014 году, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, прости за моветон, по беспределу просто. Вот в 2014 году совершили госпереворот и дальше пошли по этому беспределу», - прокомментировал ситуацию Путин.
По словам главы РФ, именно Соединённые Штаты лишили Россию и Украину возможности для нормального политического диалога. Уже после, политика Вашингтона вынудила Москву принять ответные меры в отношении Киева.
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Евгения Парфентьева