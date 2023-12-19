Путин оценил ситуацию на Украине: Мешать не будем, но своего не отдадим

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Истрия всё расставит на свои места, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о ситуации на Украине на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Не хотят – не надо, история всё расставит на свои места, мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот, что все должны понять», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее российский лидер также отметил, что в последнее время активность Североатлантического альянса на российских границах заметно возросла. В сторону РФ были переброшены силы Соединённых Штатов, в том числе и авиатехника.
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Евгения Парфентьева