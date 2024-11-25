По поручению помощника президента РФ прошло совещание по вопросам разработки нацпроектов

Алексей Дюмин (Фото: kremlin.ru)
25 ноября по поручению помощника президента РФ, Секретаря Государственного Совета РФ Алексея Дюмина прошло совещание с председателями комиссий Госсовета РФ по вопросам разработки новых нацпроектов.
Участники, среди которых был заместитель Руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, выразили мнения по содержанию паспортов нацпроектов, а ещё процессу их формирования и согласования.
Выводы обсуждения учтут во время подготовки заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам — на нём Владимиру Путину представят результаты работы над новыми нацпроектами.
Глава государства включил руководителей комиссий Государственного Совета в проектные комитеты по разработке нацпроектов как заместителей председателей.
Читайте также:
Путин назначил Дюмина секретарём Госсовета
Песков анонсировал совещание Путина в пятницу вечером
«Единая Россия» провела первое заседание регионального Совета первичных отделений партии
Выводы обсуждения учтут во время подготовки заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам — на нём Владимиру Путину представят результаты работы над новыми нацпроектами.
«Сейчас определяются ориентиры и параметры развития страны на ближайшие 6 лет. Знаю, что конец года для глав регионов – всегда очень напряженное время. Тем не менее призываю всех председателей комиссий Госсовета не сбавлять темп и продолжить совместную работу», — подчеркнул Алексей Дюмин.
Глава государства включил руководителей комиссий Государственного Совета в проектные комитеты по разработке нацпроектов как заместителей председателей.
Читайте также:
Путин назначил Дюмина секретарём Госсовета
Песков анонсировал совещание Путина в пятницу вечером
«Единая Россия» провела первое заседание регионального Совета первичных отделений партии
Ольга Енгалычева