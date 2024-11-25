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По поручению помощника президента РФ прошло совещание по вопросам разработки нацпроектов

Алексей Дюмин (Фото: kremlin.ru)

Алексей Дюмин (Фото: kremlin.ru)

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25 ноября по поручению помощника президента РФ, Секретаря Государственного Совета РФ Алексея Дюмина прошло совещание с председателями комиссий Госсовета РФ по вопросам разработки новых нацпроектов.
Участники, среди которых был заместитель Руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, выразили мнения по содержанию паспортов нацпроектов, а ещё процессу их формирования и согласования.

Выводы обсуждения учтут во время подготовки заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам — на нём Владимиру Путину представят результаты работы над новыми нацпроектами.



«Сейчас определяются ориентиры и параметры развития страны на ближайшие 6 лет. Знаю, что конец года для глав регионов – всегда очень напряженное время. Тем не менее призываю всех председателей комиссий Госсовета не сбавлять темп и продолжить совместную работу», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава государства включил руководителей комиссий Государственного Совета в проектные комитеты по разработке нацпроектов как заместителей председателей.

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#алексей дюмин
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Правительство призвало доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи в Россию
Кабмин потребовал доработки проекта о запрете мигрантам привозить семьи в Россию
25 ноября 2024, 19:13

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России призвало проработать законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на копию проекта призыва кабмина.
В тексте указано, что законопроект нуждается в существенной доработке.Отмечается, что рассматриваемые изменения могут создавать правовую неопределённость, а также должны согласовываться с положениями международных договоров России.

Напомним, что группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла законопроект, согласно которому предлагается ввести ограничения в отношении трудовых мигрантов без российского гражданства, которые собирается перевести свою семью в Россию.

В партии подчеркнули, что речь в инициативе идёт исключительно о низкоквалифицированных специалистов, находящихся на территории России на основании трудового договора или патента, а также не имеющих других законных оснований на проживание в стране, которым, в частности, является гражданство.

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#правительство
#госдума
#законопроект
#мигранты
#семьи
#ограничения
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Шойгу сообщил о планах исключить Талибан* из чёрного списка
25 ноября 2024, 19:04

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе встречи с делегацией Афганистана заявил о планах исключить движение Талибан* из «чёрного списка». Об этом сообщил афганский новостной интернет-портал Alemarah.
Отмечается, что делегации России и Афганистана провели встречу в понедельник.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что ожидает в скором времени решения по исключению движения из российских списков террористических организации.

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*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, признано террористическим и запрещено в России
#сергей шойгу
#россия
#афганистан
#оон
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Advance: Удары ракетами ATACMS — это прямое нападение США на Россию
25 ноября 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Тем, что американский президент Джозеф Байден дал Киеву разрешение использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, Соединённые Штаты фактически напрямую напали на Россию.
Об этом пишут обозреватели издания Advance. В публикации отмечается, что в данном случае речь идёт о таких типах вооружений, как ракеты ATACMS или Storm Shadow, которыми управляют непосредственно американские военные или же их европейские союзники — англичане и французы.

Авторы материала отмечают, что эти установки оснащены сложными и многоуровневыми военными технологиями, которыми могут управлять только военные кадры высокой квалификации, а у Украины таких просто нет. Именно поэтому запуск ракет ATACMS можно квалифицировать как прямое нападение США на Россию, заключают авторы статьи.

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#сша
#нападение
#военные
#кадры
#ракеты
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Депутат Водолацкий заявил об отсутствии единства в ЕС по поводу Украины
25 ноября 2024, 18:13

Фото: iStock/e-crow

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в Евросоюзе нет единства по поводу вопроса отправки военного контингента на Украину.
Так он прокомментировал сообщения французских СМИ о том, что ЕС обсуждает возможную отправку военных на Украину.

«Единства в Европе давно нет. Существуют одиозные личности, которые хотят занять место Меркель после её ухода, но никак ни у кого не получается. Макрон пытается стать лидером Европы, но его заявления вводят в заблуждение всех его сотоварищей. Нет собственной политики, нет собственного мнения. Пытается выполнить указания своих хозяев, потому что Макрон — несамостоятельная политическая фигура», — пояснил в беседе с RT Водолацкий.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что, хоть Евросоюз и не готов к полномасштабному противостоянию с Россией, но отправить отдельные воинские контингенты на Украину от себя вполне может.

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#ес
#евросоюз
#макрон
#политика
#украина
#россия
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Аналитик Фёдоров допустил отправку воинских контингентов ЕС на Украину
25 ноября 2024, 17:57

Фото: iStock/Ruma Aktar

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что, хоть Евросоюз и не готов к полномасштабному противостоянию с Россией, но отправить отдельные воинские контингенты на Украину от себя вполне может.
«Не думаю, что они способны на полномасштабную самоубийственную войну с нами, но помочь какими-то инструкторами, отдельными контингентами вполне могут. На прямой конфликт на все сто вряд ли они согласятся, это будет чересчур болезненно воспринято их населением. Поэтому при критической обстановке для Украины они рискнут направить свои воинские контингенты, если не на участие в боевых столкновениях, то, может быть, на охрану или где-то в тылу», — прояснил в беседе с RT Фёдоров.

Ранее политолог Иван Мезюхо в комментарии заявления экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что люди на Украине нервничают из-за удара «Орешника», отметил, что для успокоения народа Киеву необходимо выполнять требования России.

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#конфликт
#политолог
#люди
#рф
#политика
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Россиянам будут отказывать в двойном гражданстве с Чехией
25 ноября 2024, 16:00

Фото: iStock/Konoplytska

Россияне, желающие получить гражданство Чехии, должны будут сначала отказаться от российского паспорта. С такой инициативой выступила группа депутатов чешского парламента, её уже одобрил комитет по безопасности, пишет издание Novinky.
Отмечается, что эту поправку в соответствующий закон уже одобрил комитет парламента Чехии по безопасности. 3 декабря состоится рассмотрение инициативы на заседании всего состава нижней палаты парламента.

Если законопроект будет принят в окончательном чтении, россияне не смогут как прежде получать гражданство Чехии, сохраняя при этом российские паспорта.

Один из авторов документа Мартин Экснер заявил, что такая мера связана с конфликтом на Украине и обострением международной ситуации.

А вице-спикер нижней палаты парламента Чехии Ян Бортошек добавил, что возможность получения двойного гражданства создаёт угрозы для нацбезопасности страны, поскольку может способствовать скрытому влиянию и интересам другого государства.

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#чехия
#россия
#гражданство
#паспорт
#россияне
#законопроект
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Политолог Мезюхо рекомендовал Украине выполнять требования России
25 ноября 2024, 16:00

Фото: iStock/BigNazik

Политолог Иван Мезюхо в комментарии заявления экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что люди на Украине нервничают из-за удара «Орешника», отметил, что для успокоения народа Киеву необходимо выполнять требования России.
«Во-первых, он подтвердил, что «Орешник» существует, тогда как господин Подоляк говорит, что его нет. Киевскому режиму вообще надо разобраться с тем, что для них является истинным, а что ложным. Во-вторых, чтобы жители Украины не переживали, Киеву надо идти по пути выполнения требований России, которые были озвучены ещё 24 февраля 2022 года», — прояснил в беседе с RT Мезюхо.

Ранее сообщалось, население Польши начало задумываться о катастрофических последствиях в случае конфликта с Москвой после российского удара «Орешником» и разрешения США использовать ВСУ дальнобойное оружие.

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#оружие
#население
#законы
#украина
#россия
#политика
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Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с Ливаном
25 ноября 2024, 15:45

Биньямин Нетаньяху (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении боевых действий с ливанским шиитским движением «Хезболла». Однако израильские власти намерены представить ряд оговорок и передать им ливанскому правительству, сообщает телеканал CNN.
В воскресенье вечером Нетаньяху провёл консультацию по безопасности с израильскими официальными лицами, в ходе которой предварительно одобрил появляющуюся сделку о завершении конфликта с «Хезболлой».

Однако телеканал уточняет, что всё ещё продолжается обсуждение ряда деталей, что может отсрочить сделку до разрешения данных вопросов. При этом, по заявлениям неназванных источников, переговоры, вероятно, позитивно идут к соглашению.

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#политика
#переговоры
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Путин: внедрение вакцины от рака российского происхождения станет прорывом
25 ноября 2024, 15:28

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероникой Скворцовой объявил, что внедрение российской вакцины от рака станет прорывом.
Скворцова рассказала российскому лидеру о ходе работы над препаратом. Она передала, через год онковакцина ФМБА может быть готова к применению.

В августе Вероника Скворцова передавала, что вакцины разрабатываются для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — они являются одними из самых агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства обращала внимание, что препарат для лечения колоректального рака на данный момент уже прошел полный цикл доклинических исследований — его уже можно применять.

Ранее сообщалось, что в середине следующего 2025 года начнутся первые клинические исследования российской вакцины от рака.

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