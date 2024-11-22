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Песков анонсировал совещание Путина в пятницу вечером

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 ноября, проведёт совещание. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.


Отмечается, что в течение дня у Путина запланированы непубличные встречи, а вечером, в районе пяти-шести часов, совещание, в котором будет открытая часть.

Накануне вечером глава государства выступил со специальным обращением в связи с началом применения украинскими войсками дальнобойного оружия. В ходе своей речи он сообщил об успешном испытании новейшей баллистической ракеты «Орешник», которой был нанесён удар по оборонному объекту в Днепропетровске. О всех заявлениях Путина читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#дмитрий песков
#совещание
#россия
«Цирк»: Захарова призвала Эстонию взять деньги у НАТО
Захарова призвала Эстонию взять деньги у НАТО из-за решения закрыть 13 посольств
22 ноября 2024, 14:42

Фото: сайт МИД РФ

Эстония имеет средства на оказание поддержки Украине, но у неё нет денег на работу посольств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком данную ситуацию и призвала Таллин взять деньги у НАТО.
Ранее эстонские СМИ писали, что страна может может закрыть 13 посольств из 38 работающих по всему миру в целях экономии. В ответ на это глава МИД страны Маргус Цахкна заявил, что закрытие посольств не поможет в экономии бюджетных средств, но приведёт к значительным имиджевым потерям.

Захарова, в свою очередь, отметила, что имиджевые потери будут огромны как раз из-за деятельности этих посольств, поскольку в них нет никакого смысла. Внешняя политика Эстонии ограничивается брюссельско-вашингтонской генеральной линией, поэтому перспектив для налаживания стабильных торгово-экономических связей с другими государствами не просматривается.

При этом вся ситуация абсурдна, поскольку у Эстонии имеется достаточно средств для оказания поддержки Украине, а вот на содержание посольств – нет, отметила Захарова в своём Teegram-канале. Она назвала происходящее цирком и призвала взять средства у НАТО.

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#деньги
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Захарова сравнила заявление Зеленского о дальнобойном оружии с жалобой ребёнка
22 ноября 2024, 13:38

Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина не впервые применяет дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России, напоминает жалобу ребёнка, которого наказали за разбитые окна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова своём Telegram-канале.
Ранее украинский президент заявил, что Киев во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применил дальнобойные ракеты. При этом он не стал уточнять, когда и какие именно вооружения применялись ранее. Осколки дальнобойных ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp находили в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Захарова подчеркнула, что это заявление Зеленского стало выдающимся. Он упрекнул Владимира Путина в том, что он якобы лжёт, что применение ВСУ дальнобойного оружия стало новым шагом. На самом деле, Украина уже не впервые использует его для ударов.

Представитель МИД отметила, что это очень похоже на детские жалобы, такие как, например: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьём?!».

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#мария захарова
#мид рф
#владимир зеленский
#украина
#вооружение
#жалобы
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Орбан призвал Запад серьёзно отнестись к запуску «Орешника»
22 ноября 2024, 13:25

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Западным странам следует серьёзно отнестись к изменению ядерной доктрины России и испытаниям гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Он подчеркнул, что накануне вечером российский президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Россия имеет право объявлять военными целями страны, предоставляющие Украине дальнобойное оружие. И это не коммуникационная уловка, а действительно важные вещи, к которым нужно относиться серьёзно.

Орбан указал на то, что в России и других государствах слова имеют разный вес. Так, на Западе политика состоит на 80% из разговоров и лишь на 20% из действий. Как правило, громкие высказывания не приводят ни к каким последствиям.

В России же, продолжил венгерский премьер, все обстоит иначе – если президент говорит что-то, значит будут определённые последствия. Так было с обсуждением изменения правил применения ядерного оружия, за которым последовали реальные действия.

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#виктор орбан
#венгрия
#россия
#украина
#ракетный удар
#политика
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Зеленский лишил госнаград Баскова, Киркорова, Матвиенко и патриарха Кирилла
22 ноября 2024, 13:15

Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград Украины российских и украинских политических и культурных деятелей. Соответствующий документ представлен на официальном сайте президента.
Отмечается, что в общей сложности наград лишены 34 человека. В их числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, певцы филипп Киркоров, Николай Басков, композитор Игорь Крутой, дирижёр Валерий Гергиев, скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.

Кроме того, в список попали украинские политические деятели. В частности, бывший лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, бывшие премьер-министр Украины Николай Азаров и вице-премьер Дмитрий Табачник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и другие.

Также лишены наград певицы украинского происхождения Ани Лорак и Таисия Повалий.

Ранее, 20 ноября, Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России.

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#указ
#владимир зеленский
#награда
#закон
#украина
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«Ещё тормозим»: Лукашенко оценил риски третьей мировой войны
22 ноября 2024, 12:54

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что человечество ещё «не окунулось» в третью мировую войну. Хотя в последнее время такое развитие событий представляется всё более реальным.
Слова белорусского лидера передаёт информационное агентство БелТА. По его словам, в последнее время много говориться об угрозе начала третьей мировой войны, о том, что мир буквально на пороге этого страшного события.

«Слава Богу, этого удаётся пока избежать, в этом направлении мы пока как-то тормозим», — сказал Лукашенко.

Он, однако, отметил, что полностью исключать возникновения глобального военного конфликта нельзя. Что касается информационной войны, то она давно уже идёт полным ходом, заключил президент Белоруссии.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный заявил, что третья мировая война уже началась. Поэтому, по его словам, у мира осталось не так много времени, чтобы сделать правильные выводы.

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#мир
#всу
#лукашенко
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Трампу предрекли новый статус-кво после удара «Орешником»
Guardian: удары по Украине установят статус-кво перед приходом к власти Трампа
22 ноября 2024, 12:12

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Последние события в зоне конфликта на Украине установят новый статус-кво перед приходом к власти в США Дональда Трампа на фоне его обещаний в кратчайшие сроки урегулировать конфликт. Об этом написала газета Guardian после удара ВС РФ новейшей баллистической ракетой «Орешник».
Накануне президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Российские войска нанесли ей удар по оборонному предприятию в Днепропетровске. Это был один из крупнейших заводов, который производил ракеты и ремонтировал западную военную технику.

Издание пишет, что происходящая в настоящее время эскалация украинского конфликта установит новый статус-кво ко дню, когда Трамп официально станет президентом США. К этому моменту его возможности будут варьироваться от «жёсткого торга» до «сдачи Украины на растерзание».

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#дональд трамп
#сша
#украина
#россия
#ракетный удар
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Анонсировано экстренное заседание Совета Украина – НАТО после удара «Орешником»
Экстренное заседание Совета Украина – НАТО состоится 26 ноября
22 ноября 2024, 11:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Экстренное заседание Совета Украина – НАТО состоится 26 ноября. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на собственные дипломатические источники.
Отмечается, что в ходе этого заседания будут обсуждаться последствия применения Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» по оборонному объекту в украинском Днепропетровске.

Днём ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в ходе которого подтвердил успешное испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник». ВС РФ нанесли точный удар по заводу «Южмаш», на котором производился ремонт поставленной ВСУ западной военной техники. Ракетным ударом здание завода было полностью уничтожено.

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#нато
#украина
#россия
#ракетный удар
#конфликт
#сво
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Бундесвер подготовил план операции «Германия» на случай войны с Россией
22 ноября 2024, 11:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Бундесвер (ВС ФРГ) подготовил секретный план на случай военного столкновения с Россией. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Отмечается, что план операции «Германия» состоит из одной тысячи страниц, на которых перечислены все инфраструктурные объекты, заслуживающие особой защиты. Также там содержится порядок действий на случай обороны или принятия мер для сдерживания России на восточном фланге НАТО. В документе указано, что Германия, в случае столкновения, станет центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно и сотен тысяч военных, которые будут переброшены на восточные направления, а также военного имущество, продовольствия и лекарств.

Военные Германии уже на протяжении года говорят о необходимости готовиться к военному столкновению с Россией, которое якобы может произойти через пять лет. Об этом, в частности, заявлял глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

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#германия
#россия
#конфликт
#военные
#план
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Генпрокурором при Трампе станет блондинка, разбирающаяся в коррупции на Украине
22 ноября 2024, 10:31

Фото: istockphoto/rarrarorro

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы министерства юстиции прокурора Флориды Пэм Бонди. Это произошло после того, как конгрессмен Мэтт Гетц отозвал свою кандидатуру.
Телеканал CNN считает, что у Бонди гораздо больше шансов успешно пройти голосование в Сенате, чем было у Гетца. Авторы публикации напоминают, что во время первого президентского срока Трампа прокурор Флориды встала на его защиту в процессе об импичменте.

В материале указано, что во время выступления на слушаниях по импичменту в Конгрессе Бонди детально описывала связи сына Байдена с Украиной. По её словам, должность Байдена-младшего в украинской компании Burisma «была частью коррупции» его отца, тогдашнего вице-президента США.

Бонди посвятила Украине и коррупционным схемам получасовую речь на слушаниях. Как пишут американские СМИ, она достаточно глубоко разбирается в этом вопросе, что может помочь при аудите военных поставок Киеву. Также Пэм Бонди характеризуют как убеждённую противницу однополых браков и давнюю сторонницу Трампа.

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