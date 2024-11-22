Песков анонсировал совещание Путина в пятницу вечером

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 ноября, проведёт совещание. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Отмечается, что в течение дня у Путина запланированы непубличные встречи, а вечером, в районе пяти-шести часов, совещание, в котором будет открытая часть.
Накануне вечером глава государства выступил со специальным обращением в связи с началом применения украинскими войсками дальнобойного оружия. В ходе своей речи он сообщил об успешном испытании новейшей баллистической ракеты «Орешник», которой был нанесён удар по оборонному объекту в Днепропетровске. О всех заявлениях Путина читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова