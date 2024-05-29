Путин назначил Дюмина секретарём Госсовета

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарём Государственного совета. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, что госсовет – это конституционный орган, который формируется главой государства для согласованной работы и взаимодействия органов, входящих в систему публичной власти, определения направлений внутренней и внешней политики государства, а также приоритетных задач социально-экономического развития России. В нём состоят премьер-министр, председатель Совета Федерации, спикер Госдумы, руководитель администрации президента и главы субъектов РФ.
Также подчеркнём, что Дюмин был назначен помощником президента в середине мая. До этого он занимал пост губернатора Тульской области. В администрации президента он будет заниматься вопросами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта, а также заниматься Госсоветом.
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Напомним, что госсовет – это конституционный орган, который формируется главой государства для согласованной работы и взаимодействия органов, входящих в систему публичной власти, определения направлений внутренней и внешней политики государства, а также приоритетных задач социально-экономического развития России. В нём состоят премьер-министр, председатель Совета Федерации, спикер Госдумы, руководитель администрации президента и главы субъектов РФ.
Также подчеркнём, что Дюмин был назначен помощником президента в середине мая. До этого он занимал пост губернатора Тульской области. В администрации президента он будет заниматься вопросами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта, а также заниматься Госсоветом.
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Анастасия Чинкова