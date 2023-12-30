По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС

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По поручению президента России Владимира Путина в Белгород отправилась бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и группа МЧС для оказания помощи пострадавшим при обстрелах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что Путину доложили о деталях массированных атак ВСУ по Белгороду.
Согласно последним данным МЧС России в результате обстрела украинским военными территории Белгорода погибли 10 человек, ещё 45 получили ранения.
Спецслужбы Украины, которые подтвердили нанесение ударов по городу, заявили, что атаки ещё не закончены. Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что в настоящее время сохраняется опасность.
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Анастасия Чинкова