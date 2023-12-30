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В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, жители спускаются в укрытия. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что в городе по-прежнему сохраняется нестабильная, опасная ситуация, поэтому была приведена в действие система оповещения о ракетной опасности.
Ранее глава Белгородской области сообщал, что украинские военные нанесли массированные удары по центру Белгорода, несколько снарядов попали в жилые массивы, в результате чего погибли двое детей, несколько людей числятся пострадавшими.
Также сообщается, что возросло число погибших в результате обстрела в центре Белгорода. В настоящее время известно о пяти несчастных случаях.
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Ранее глава Белгородской области сообщал, что украинские военные нанесли массированные удары по центру Белгорода, несколько снарядов попали в жилые массивы, в результате чего погибли двое детей, несколько людей числятся пострадавшими.
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Анастасия Чинкова