Спецслужбы Украины подтвердили нанесение ударов по Белгороду

Фото: iStock/Standart
Спецслужбы Украины подтвердили нанесение массированных ударов по Белгороду. Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина».
Источник издания отметил, что эти удары были произведены в качестве ответной меры за удары российской армии по военным объектам ВСУ в Харькове, Одессе и Днепре.
Также он подчеркнул, что на этом атаки на город не закончились.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о массированных ударах по центру города. В результате обстрелов погибли пять человек, среди которых двое детей. Ещё 30 получили ранения. В городе на некоторое время была включена сирена ракетной опасности, а жителей призвали спуститься в укрытие, поскольку безопасность для нахождения на поверхности пока не обеспечена.
Читайте также:
До 30 человек возросло число пострадавших при обстреле в Белгороде
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Двое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
Также он подчеркнул, что на этом атаки на город не закончились.
Читайте также:
До 30 человек возросло число пострадавших при обстреле в Белгороде
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Двое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
Анастасия Чинкова