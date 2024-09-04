По просьбе США в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы

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В Доминикане по просьбе властей США задержали второй самолет правительства Венесуэлы. Об этом сообщает доминиканская газета Diario Libre со ссылкой на источники. Воздушное судно блокировали в аэропорту и запретили покидать страну, указано в материале.
«Второй самолет, связанный с правительством Николаса Мадуро, задержан в Доминикане по просьбе американских властей. На данный момент самолет находится в международном аэропорту и находится под наблюдением. Ему запрещено двигаться без решения суда», — пишет газета.Ранее власти США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Отмелось, что причиной ареста судна стало то, что оно было приобретено в обход санкционных ограничений. Самолет был арестовал в Доминикане, после чего переправлен во Флориду.
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