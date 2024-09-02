США арестовали самолёт президента Венесуэлы Мадуро

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Власти США арестовали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что причиной ареста судна стало то, что оно было приобретено в обход санкционных ограничений.
Самолёт был арестовал в Доминикане, после чего переправлен во Флориду.
Напомним, что 28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента. Их победителем Национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро. На втором месте оказался кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес. На следующий день после выборов в Каракасе и других городах страны вспыхнули столкновения между полицейскими и манифестантами.
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Самолёт был арестовал в Доминикане, после чего переправлен во Флориду.
Напомним, что 28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента. Их победителем Национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро. На втором месте оказался кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес. На следующий день после выборов в Каракасе и других городах страны вспыхнули столкновения между полицейскими и манифестантами.
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Анастасия Чинкова