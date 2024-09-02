Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ США арестовали самолёт президента Венесуэлы Мадуро

США арестовали самолёт президента Венесуэлы Мадуро

CNN: США арестовали самолёт Мадуро и переправили его во Флориду
02 сентября 2024, 19:58
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти США арестовали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что причиной ареста судна стало то, что оно было приобретено в обход санкционных ограничений.

Самолёт был арестовал в Доминикане, после чего переправлен во Флориду.



Напомним, что 28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента. Их победителем Национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро. На втором месте оказался кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес. На следующий день после выборов в Каракасе и других городах страны вспыхнули столкновения между полицейскими и манифестантами.

Читайте также:

Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом до 2031 года

Запад угрозами отреагировал на отказ Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы

США признали победу кандидата от оппозиции на выборах президента в Венесуэле
#сша
#венесуэла
#арест
#самолет
#политика
Нидерланды выделили новый пакет помощи Киеву объёмом в 200 млн евро
02 сентября 2024, 18:48

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине общим объёмом в 200 миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр страны Дик Схоф во время визита в подконтрольный Киеву город Запорожье.
Он подчеркнул, что Нидерланды заинтересованы в оказании помощи Украине, причём не только на фронте, но и в повседневной жизни. В связи с этим, страна предоставит новый пакет помощи, средства из которого пойдут на защиту и восстановления энергетической инфраструктуры и оказание гумпомощи.

Отмечается, что Схоф впервые посетил Украину в качестве главы правительства Нидерландов. В ходе своего визита он провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил школу и встретился с ветеранами.

Читайте также:

Нидерланды ждут, что украинцы уедут обратно после окончания конфликта

Нидерланды не вводили ограничений на использование Украиной F-16 над РФ

В МИД Нидерландов разочарованы реакцией посла РФ на отправку Украине F-16
#нидерланды
#украина
#помощь
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский: Украина должна контролировать Запорожскую АЭС
Зеленский: ВСУ не могут вернуть Запорожскую АЭС военным путем
02 сентября 2024, 18:35

У Украины нет возможности вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября.
«Есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию», – передают заявление президента украинские СМИ.

Зеленский также сказал, что имеющиеся у Киева военные возможности взять под контроль атомную станцию – опасны.

Ситуацию вокруг ЗАЭС, которая уже подвергалась атакам ВСУ, намерен обсудить с Зеленским глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Киев шантажирует сотрудников Запорожской АЭС – угрожает убить родных и пытается принудить к совершению террористических атак. Из-за давления сотрудники увольнялись со станции или уходили с ключевых должностей.

Читайте также:

Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов, где находится АЭС

МАГАТЭ опровергла фейки о вине России в пожаре на Запорожской АЭС

Появились новые подробности удара боевиков ВСУ по Запорожской АЭС
#станция
#военные
#украина
#контроль
#аэс
#заявление
#всу
#зеленский
#киев
#магатэ
#заэс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Днепропетровские маньяки» подписали контракт с ВСУ и сбежали с оружием
02 сентября 2024, 18:35

Фото: iStock/YakubovAlim

В Днепропетровской области Украины разыскивают сбежавших с оружием заключенных, которые были освобождены после подписания контракта с ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
«Заключенные эти оказались непростыми. В 2000-х их называли "Днепропетровские маньяки". Они забивали случайных прохожих молотком и отвёрткой. Жертвами маньяков только по официальным данным стал 21 человек», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что сбежавшие преступники отбывали пожизненное наказание, однако смогли выйти на свободу в рамках мобилизации заключенных на Украине. Их поиски продолжаются.

Ранее также сообщалось, что в Одесской области трое украинцев из числа мобилизованных заключённых сбежали из села, где дислоцируется их часть. С собой они прихватили автоматы и боезапас.

Читайте также:

Подписал контракт: Убитый террористами в ИК-19 заключенный собирался на СВО

Украинец рассказал, как бойцы ВСУ стреляли по нему во время сдачи в плен ВС РФ

В Германии заявили об отказывающихся стрелять новобранцах ВСУ
#преступники
#поиски
#наказание
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко заявил о затруднительном положении США из-за ядерного щита России
Лукашенко: США не удалось стать монополистом в ядерной сфере благодаря СССР
02 сентября 2024, 18:09

Фото: Сайт Кремля

Наличие российского ядерного щита сдерживает Соединённые Штаты от принятия жёстких шагов в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи в Витебском госуниверситете со студентами высших учебных заведений Витебской области.
Глава государства подчеркнул, что если бы не было советского ядерного щита, то не было бы Белоруссии. В настоящее время западные страны, в первую очередь США, не знают, что делать с Москвой и Минском. Однако они понимают, что в случае серьёзной опасности последует ответ ядерным оружием, которое уничтожит все Штаты, чего власти страны не хотят, поскольку привыкли к «сытой и хорошей жизни».

Также Лукашенко напомнил, что США не удалось стать монополистом в сфере создания ядерного вооружения как раз таки благодаря усилиям СССР.

Читайте также:

Лукашенко рассказал, при каких условиях Белоруссия может начать войну

Лукашенко призывают перейти на сторону Украины и отвернуться от РФ

Лукашенко не исключил возможность устранения Зеленского его окружением
#александр лукашенко
#россия
#сша
#белоруссия
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Профессор Малинен: Киев и НАТО готовы пойти на безумную провокацию против России
02 сентября 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Североатлантический альянс и киевские власти могут решиться на отчаянную и безумную эскалацию против России. Это может произойти из-за краха ВСУ на фронте, который становится всё более реальным.
Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. В своей социальной сети Х он написал, что у Зеленского и руководства НАТО осталось крайне мало вариантов, в числе которых, например, удары по Москве или инсценировка ядерной катастрофы с намерением обвинить затем Россию.

На такие крайние эскалационные меры может толкнуть Киев и его союзников быстрое продвижение российских военных на востоке Украины. Малинен в заключение предупредил, что если украинские власти и руководство НАТО решатся на такие действия, то медлить они не будут.

Читайте также:

Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot

В НАТО сделали замечание главе МИД Польши после его заявлении о российских ракетах

Ганчев: К атакам ВСУ на Курскую область причастны все государства НАТО
#эксперт
#мнение
#меры
#нато
#киев
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье завершается приём заявлений для голосования на дому
02 сентября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

В Московской области продолжают принимать заявления от избирателей, желающих проголосовать на дому. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Сделать это можно только по уважительной причине: по состоянию здоровья; инвалидности; уходу за лицами, нуждающимися в этом; по иным уважительным причинам», – говорится в сообщении.
Чтобы отдать голос вне помещения для голосования, следует подать заявление на портале госуслуг не позднее конца дня 2 сентября. Можно также передать письменное заявление или устное обращение в участковую комиссию по месту жительства до 14 часов 8 сентября.

Ранее сообщалось, что выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

Читайте также:

На сентябрьских выборах в Подмосковье будут работать 335 журналистов

В Подмосковье представили памятку для общественных наблюдателей на выборах

В Московской области стартовало обучение общественных наблюдателей
#подмосковье
#московская область
#выборы
#голосование
#мособлизбирком
#едг
#единый день голосования
#дэг
#участок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия ответила на предложение Тайваня к Китаю отобрать российский Дальний Восток
Сенатор Джабаров осудил предложение властей Тайваня отобрать Дальний Восток
02 сентября 2024, 17:39

Фото: iStock/Rich Townsend

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказался о предложении президента Тайваня Лая Циндэ к Китаю отобрать российский Дальний Восток. Об этом сенатор сообщил в беседе с «Лентой.ру».
Ранее в этот день тайванский глава заявил, что поскольку Китай считает Тайвань частью своей территории, то он якобы должен отобрать и российский Дальний Восток, который был утрачен после подписания Айгунского договора в 1858 году.

Джабаров назвал такое заявление оскорбительным и подчеркнул, что это указывает на ощущение безнаказанности тайванских властей.

Также сенатор подчеркнул, что рано или поздно Тайвань однозначно станет полноценной частью Китая.

Читайте также:

Власти Тайваня предложили Китаю отобрать часть территорий России

Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями из-за Тайваня

Стал известен космический план Трампа по борьбе с Россией и Китаем
#китай
#россия
#страны
#граница
#план
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом
02 сентября 2024, 17:22

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, он примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе, пишет РИА Новости.
Кроме того, планируется, что главы России и Монголии проведут переговоры в узком и расширенном составах, а также обсудят международные и региональные проблемы и обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и партнерства.

В последний раз Путин был в Монголии в 2019 году.

Напомним, МИД Украины призвало Монголию арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС во время его визита 3 сентября в Улан-Батор. Ранее Bloomberg сообщал, что Монголия заверила российскую сторону, что не собирается выполнять выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на «арест» Путина.

Читайте также:

Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом Путина из-за ордера МУС

Путин заявил, что РФ обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам

Bloomberg: Монголия не будет выполнять ордер МУС на арест Путина
#арест
#мид
#поставки
#евросоюз
#путин
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лидер АдГ Вайдель: Шольцу следует собирать чемоданы
02 сентября 2024, 17:17

Фото: сайт Кремля

Правительству Германии и федеральному канцлеру Олафу Шольцу после провала на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии следует сделать правильные выборы и начинать собирать чемоданы.
Об этом на пресс-конференции в Берлине заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Алиса Вайдель. По её мнению, массовый избиратель ожидает другого правительства, поэтому министрам во главе с канцлером не следует пренебрегать волеизъявлением людей в Саксонии и Тюрингии и начинать освобождать кресла.

Согласно результатам выборов, прошедших в указанных землях в воскресенье, большинство голосов набрал «Христианско-демократический союз» (ХДС), заручившись поддержкой 31,9% избирателей. Второе место заняла партия АдГ, которую поддержали 30,6% проголосовавших. На третьем месте оказалась левая партия Союз Сары Вагенкнехт. Она получила 11,1% голосов. Социал-демократическую партию Германии Олафа Шольца поддержали только 7,3% избирателей.

Читайте также:

Володин об итогах выборов в Тюрингии в ФРГ: немцы сказали Шольцу «уходи»

В США заявили о тяжелом ударе для Шольца

Шольц высказался на тему возможного конфликта России и НАТО
#партия
#германия
#выборы
#избиратели
#олаф шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф