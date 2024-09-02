Захарова спрогнозировала последствия ареста самолёта президента Венесуэлы Мадуро

Фото: сайт МИД РФ
США будут возить экс-самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо на арестованном самолёте нынешнего лидера страны Николаса Мадуро и выдавать его за якобы главу государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что не удивится, если американские власти посадят в этот самолёт Гуайдо и начнут возить его по миру, выдавая за президента Венесуэлы.
Этими словами Захарова прокомментировала слова представителей Минюста США о том, что самолёт Мадуро был приобретён незаконным путём, в обход санкций, за 13 миллионов долларов и арестован из-за нарушения закона о санкциях и экспортного контроля.
Ранее сообщалось, что самолёт Мадуро был арестован в Доминикане и направлен во Флориду.
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Этими словами Захарова прокомментировала слова представителей Минюста США о том, что самолёт Мадуро был приобретён незаконным путём, в обход санкций, за 13 миллионов долларов и арестован из-за нарушения закона о санкциях и экспортного контроля.
Ранее сообщалось, что самолёт Мадуро был арестован в Доминикане и направлен во Флориду.
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Анастасия Чинкова