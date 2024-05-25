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Украинские генералы обманывают Зеленского конспирологией – экс-министр Рева

25 мая 2024, 03:51

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что генералы страны прибегают к конспирологии, чтобы оправдать себя перед президентом Владимиром Зеленским за провалы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «ПолитЭксперт».
Рева объяснил, как военные обманывают Зеленского, и что они оправдывают провал украинской армии теориями заговора. По его мнению, президент «заточен» на подобные версии происходящего.

«Сколько раз он уже объявлял о том, что военный переворот готовится?» – задумался экс-чиновник.



По словам экс-министра, генералы украинской армии вынуждены регулярно обманывать Зеленского, опасаясь потерять свой пост. Кроме того, обман пронизывает всю систему государственного управления страны.

Ранее стало известно о потере ВСУ позиции на покровском направлении.

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В России прокомментировали возможность переговоров с Украиной
Полянский: переговоры России и Украины на данном этапе невозможны
25 мая 2024, 04:47

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал возможность проведения переговоров между Москвой и Киевом, передает РИА Новости.
Полянский оценил возможность переговоров с Украиной и заявил о невозможности диалога на данном этапе. По его словам, страны далеки от этого по понятным причинам.

«В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года», – отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласилась продолжить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии ранее согласованных договоренностей. Путин напомнил, что Москва поддерживает переговоры с Киевом.

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Венгрия воспрепятствовала ЕС отправить прибыль с активов России на оружие ВСУ
FT: Венгрия помешала ЕС направить прибыль с активов РФ на оружие ВСУ
25 мая 2024, 04:00

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия препятствует выводу прибыли из замороженных активов России на военные потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает The Financial Times (FT) на основе информации источников.
По словам источников газеты, страны Евросоюза уже несколько месяцев обсуждают возможность закупки оружия для Киева. Бельгийский депозитарий согласился направлять по два миллиарда евро в год из российских активов. Однако Венгрия проголосовала против, когда потребовалось единогласное решение.

Источник FT заявил, что ЕС рекомендовал Венгрии, чтобы ее доля заблокированных активов не использовалась для покупки оружия. Собеседник газеты предположил, что решение может быть найдено до июля.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство стран-членов Европейского Союза считают отправку военнослужащих на Украину чрезмерным шагом. По его словам, даже ранее провоенные премьер-министры рассматривают возможность своего непосредственного участия в конфликте.

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В США заявили об ослаблении поддержки Киева
Масси: поддержка отправки вооружения Украине в Конгрессе США ослабевает
25 мая 2024, 03:24

Фото: iStock/rarrarorro

Все меньше членов Конгресса США поддерживают тезис о необходимости отправки оружия Киеву, заявил американский конгрессмен Томас Масси, передает РИА Новости.
По его словам, это можно наблюдать на каждом последующем голосовании.

«Поддержка отправки оружия на Украину в Конгрессе США ослабевает», – подчеркнул он.

Накануне, 25 мая, Вашингтон выделил Киеву еще одну партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. Пакет помощи включает боеприпасы для реактивных системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin и AT-4.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миллиардная военная помощь, которую страна оказывает Украине, останется инвестицией в стране.

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Вучич предупредил об угрозе расширения конфликта на Украине для всего мира
Вучич: украинский конфликт может превратиться в глобальную военную катастрофу
25 мая 2024, 03:17

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что если конфликт на Украине не будет остановлен сейчас, он может в будущем разрастись и перерасти в глобальную военную катастрофу, передает телеканал Prva.
«Боюсь, что мало времени осталось, чтобы война на Украине остановилась, надеюсь, что это возможно, но боюсь, что нет. Боюсь, что поезд уже вышел со станции, как я ранее и говорил, и это никто не остановит», – заявил сербский лидер.

По его словам, масштабы данного конфликта будут расти, поэтому может произойти трагедия, более серьезная, чем Вторая мировая война. Чтобы предотвратить это, глава государства заявил, что каждый должен прекратить перекладывать ответственность на другого и начать мирные переговоры.

Ранее Вучич высоко оценил возможность принятия в ООН резолюции о геноциде народов Советского Союза во время Второй мировой войны и выразил уверенность, что Германия этого не допустит.

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Столтенберг выступил против создания объединенной европейской армии
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания объединенной армии Европы
25 мая 2024, 02:58

Фото: iStock/sinonimas

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против создания единой европейской армии, сообщает издание The Economist.
Глава блока заявил, что приветствует усилия Европы по увеличению расходов на оборону. Однако, он подчеркнул, что Европейский Союз не может заменить Североатлантический альянс.

«НАТО должна быть основной структурой, но мы приветствуем усилия ЕС, пока они не конкурируют с НАТО и не дублируют ее», – сказал генсек.

В том же интервью Столтенберг заявил, что Украина не сможет стать членом североатлантического союза в ближайшие годы, даже если ситуация на фронте станет благоприятной для Киева.

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Маск заявил о борьбе с попытками РФ заглушить Starlink
Маск: SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с попытками РФ заглушить StarLink
25 мая 2024, 02:37

Фото: iStock/3DSculptor

Компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, заявил в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.
«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема», – написал бизнесмен.

Он добавил, что российским военным удается подавить любую систему связи, кроме Starlink.

По словам Маска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко использует доступ в Интернет через Starlink в своих боевых действиях.

Ранее стало известно, что из-за увеличения солнечной активности, наблюдаемого с 14 по 14 мая, несколько спутников системы Starlink «выбило» с позиций.

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#россия
#солнце
#сша
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В Харькове прогремела серия взрывов
Мэр Харькова Терехов: в городе прогремела серия взрывов
25 мая 2024, 02:24

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 25 мая в Харькове прогремела серия взрывов.
«В городе громко. Будьте осторожны», – написал он.

Информацию о взрывах подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он призвал местных жителей отправиться в укрытия. Через 10 минут начальник ОВА сообщил о повторных взрывах. Представители администрации региона Украины не уточнили, где произошел взрыв, есть ли повреждения или жертвы.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была активирована в Харьковской, Днепропетровской, а также в контролируемых Киевом районах Херсонской и Запорожской областей.

В ночь на 24 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремел взрыв. В каком районе произошел взрыв, не уточняется. Информации о повреждении объекта также не поступало.

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#киев
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Путин и Лукашенко провели краткую беседу перед окончанием визита президента РФ
25 мая 2024, 02:18

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием официального визита российского лидера в Минск, передает Telegram-канал «Пул Первого».
«Лукашенко и Путин кратко пообщались еще и у трапа самолета», – сообщается в публикации, сопровождаемой видеозаписью.

На кадрах видно, как государственные лидеры встречаются на взлетно-посадочной полосе и идут по красной дорожке к самолету президента. Они поговорили возле трапа, после чего последовали дружеские объятия и прощальное рукопожатие.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент Беларуссии Александр Лукашенко «хорошо посидели». Диалог между двумя лидерами продолжался до 3 часов дек. утра. «Это был очень интенсивное общение, очень глубокое», – отметил Песков.

Путин прибыл в столицу Беларуси вечером 23 мая с двухдневным официальным визитом. Кремль заявил, что визит состоялся по приглашению принимающей страны.

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#самолет
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Киевский суд закрыл дело о разгоне Евромайдана
Суд в Киеве закрыл дело о разгоне Евромайдана «Беркутом»
25 мая 2024, 02:10

Фото: iStock/Zolnierek

Киевский суд закрыл дело о разгоне Евромайдана спецподразделением милиции «Беркут» и снял обвинения с его командиров в связи с требованием защиты из-за истечения срока давности, передает Государственное украинское издание «Общественное».
«Ходатайство удовлетворить, обвиняемых освободить от ответственности в связи с истечением срока – приводит издание слова судьи.

Отмечается, что подозреваемыми по этому делу являются экс-руководитель управления общественной безопасности Главного управления МВД Киева Олег Маринеско, два бывших заместителя командира полка киевоского «Беркута» Андрей Дидук и Николай Тягнирядно, командиры третьей и четвертой рот киевского полка «Беркута» Евгений Антонов и Юрий Шевченко.

Напомним, около 170 человек были признаны потерпевшими по этому делу, но большинство из них ушли на фронт, поэтому на слушании присутствовали только два потерпевших.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, известный как Евромайдан, не приблизил страну к демократии и прогрессу.

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