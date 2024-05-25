Украинские генералы обманывают Зеленского конспирологией – экс-министр Рева

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что генералы страны прибегают к конспирологии, чтобы оправдать себя перед президентом Владимиром Зеленским за провалы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «ПолитЭксперт».
Рева объяснил, как военные обманывают Зеленского, и что они оправдывают провал украинской армии теориями заговора. По его мнению, президент «заточен» на подобные версии происходящего.
По словам экс-министра, генералы украинской армии вынуждены регулярно обманывать Зеленского, опасаясь потерять свой пост. Кроме того, обман пронизывает всю систему государственного управления страны.
Ранее стало известно о потере ВСУ позиции на покровском направлении.
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«Сколько раз он уже объявлял о том, что военный переворот готовится?» – задумался экс-чиновник.
По словам экс-министра, генералы украинской армии вынуждены регулярно обманывать Зеленского, опасаясь потерять свой пост. Кроме того, обман пронизывает всю систему государственного управления страны.
Ранее стало известно о потере ВСУ позиции на покровском направлении.
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Александр Климов