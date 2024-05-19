Украинские военкомы отнимают телефоны у призывников

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Украинцы жалуются на сотрудников военкоматов, которые отбирают у них средства связи, об этом рассказала юрист Надежда Шуляк, видео с её комментарием публикует «Страна.ua».
«Очень неправильная и незаконная практика — запрещать брать с собой средства для связи, телефоны в РТЦК (районные территориальные центры комплектования — так теперь на Украине называются военкоматы — ред.). Шевченковский РТЦК города Киева изымает все средства связи при вхождении на территорию», — рассказала Шуляк.
По её словам, на должностных лиц из этой организации уже написали жалобы.
Напомним, 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Теперь все военнообязанные мужчины, состоящие на военном учёте на Украине, а также находящиеся за границей, обязаны уточнить в военкоматах свои учётные данные в течение 60 дней. Нарушители будут подвергнуты большим штрафам и могут быть лишены права управлять автомобилем. Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет. Без этого документа живущие за границей украинцы не смогут получить консульские услуги и продлить действие загранпаспорта.
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