Элитные силы ВСУ были разгромлены в ходе украинского контрнаступления

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Контрнаступление ВСУ зашло в тупик из-за разгрома российскими силами элитных подразделений ВСУ. Об этом пишет Wall Street Journal.
Согласно статье, предполагалось, что элитные подразделения ВСУ должны были нанести последние «триумфальные удары» в ходе контрнаступления. Однако в августе 2023 года в ходе наступления в районе Вербового элитная бригада ВСУ потеряла почти половину своих бойцов. Таким образом, штурм закончился досрочно, а ВСУ были вынуждены изменить цель и попытаться вытащить раненых с поля боя.
Таким образом, автор статьи заключил, что провал украинского контрнаступления спровоцировал ряд мрачных осознаний, в то время, как подходит к концу уже второй год российской спецоперации.
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«Украина оказалась несопоставима со своим противником. Смелости украинцев уже недостаточно для борьбы с укрепившейся обороной», - говорится в статье, при этом добавляется о промедлении союзников с поставками вооружения.
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Элина Позднякова