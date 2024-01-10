Риттер: Конец украинского конфликта мы, вероятно, увидим уже в этом году

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Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение о том, что Россия закончит СВО только на тех условиях, которые будет диктовать сама.
При этом, считает эксперт, конфликт на Украине может завершится уже в этом году.
Вместе с тем, он отметил, что силы противника иссякают, ВСУ слабеют, а структура самой Украины как государства уже разрушается.
Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер высказывал мнение о том, что нынешний лидер США Джо Байден не пригоден для президентства из-за возраста и немощности.
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«Полторы тысячи российских патриотов ежедневно идут в добровольцы, чтобы служить в зоне специальной военной операции. Лично я считаю, что конец этого конфликта мы, вероятно, увидим уже в этом году», — прокомментировал в беседе с RT Риттер.
Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер высказывал мнение о том, что нынешний лидер США Джо Байден не пригоден для президентства из-за возраста и немощности.
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Мелисса Тимофеева