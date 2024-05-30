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Победа РФ на Украине станет для США еще одним Сайгоном или Кабулом

Bloomberg: победа РФ на Украине станет для США еще одним Сайгоном или Кабулом
30 мая 2024, 12:22
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российская победа на Украине станет для США «еще одним Сайгоном или Кабулом», потому что сыграет разрушительную роль по отношению к мощи Вашингтона. Такое мнение агентству Bloomberg выразил экс-премьер Швеции Карл Бильдт.
«Если бы Россия преуспела здесь [на Украине], это был бы еще один Сайгон, еще один Кабул с точки зрения эрозии американской мощи», – сказал Бильдт.

Как отмечают журналисты, это еще больше повлияет на баланс сил в Европе, а также подорвет стабильность и вынудит к гораздо более масштабному перевооружению, чем системы противоракетной обороны Европы, обсуждаемые сейчас.



До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что удары ВСУ по территории РФ западным оружием, ведут к эскалации конфликта. Тем не менее, считает Столтенберг, Киев имеет на это право в рамках самообороны.

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Лавров допустил новые меры ядерного сдерживания после развертывания США РСМД
30 мая 2024, 12:22

Фото: сайт Кремля

Россия, кроме отказа от своего одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), может предпринять дополнительные шаги в области ядерного сдерживания. Это произойдёт, если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Об э том в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российского МИД подчеркнул, что реализация Вашингтоном планов по развёртыванию РСМД ни в коем случае не останется без соответствующей реакции со стороны Москвы. Это подразумевает не только отказ от односторонних самоограничений в этой области, которые Россия ввела после выхода США из договора по этим ракетам.

По словам Лаврова, развёртывание американских наземных ракет в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет серьёзным вызовом в сфере безопасности, причём не только для России, но и для Китая. Министр не исключил дополнительные шаги в сфере ядерного сдерживания, подчеркнув, что окончательные решения по этим вопросам находятся в компетенции президента РФ Владимира Путина.

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Ганчев сообщил о контроле российскими войсками половины Волчанска в Харьковской области
Ганчев: войска РФ контролируют около половины Волчанска в Харьковской области
30 мая 2024, 12:19

Фото: iStock/IherPhoto

Российские военные контролируют около половины Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, пишет ТАСС.
Ганчев отметил, что ВСУ не оставляют попыток контратаковать. По его словам, примерно 50 % Волчанска уже освобождено. Город разделяется речкой Волчьей, которая является естественной водной преградой, мосты через реку были уничтожены, добавил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что семеро спецназовцев ГУР Минобороны Украины сдались в плен в районе Волчанска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Песков: визит Путина во Вьетнам готовится
30 мая 2024, 11:40

Фото: сайт Кремля

Визит во Вьетнам планирует нанести президент России Владимир Путин. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Подготовка визита действительно ведется. О сроках сообщим своевременно», – сказал Песков.

Перед этим замглавы российского МИДа Андрей Руденко сообщал журналистам о продвинутой фазе подготовки визитов Путина во Вьетнам и в КНДР.

В сентябре прошлого года официальный визит в Россию наносил глава КНДР Ким Чен Ын. Лидеры встретились на космодроме Восточный. Они обсудили перспективы развития двусторонних отношений. Также Ким Чен Ын пригласил Путина посетить республику.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме отложили переговоры с Евросоюзом, готовясь к визиту президента России. Сам же Путин говорил о динамичном развитии отношений Вьетнама и РФ. В частности, отмечалось укрепление безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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В Турции рассказали, как Штаты создают «маленький Израиль» у границ страны
Hürriyet: Штаты при помощи курдов создают «маленький Израиль» у границ Турции
30 мая 2024, 11:18

Фото: istockphoto/9parusnikov

Штаты создают «маленький Израиль» у границы с Турцией с помощью боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. Об этом сообщает издание Hürriyet.
Ранее стало известно, что РПК хотят при поддержке американской стороны провести местные в регионах, которые находятся под контролем партии в Сирии.

«Пока мир занят Газой и Украиной, США закладывают основы "маленького Израиля" у нашей границы. РПК проведет 11 июня местные выборы в регионе, начинающемся от Манбиджа и заканчивающемся у наших границ, включая Африн и Тель-Рифат», – сказано в публикации.

Также сказано, что на контролируемых РПК выборах кандидатами могут быть выдвинуты те имена, что уполномочены избирательным советом, который создала РПК.

«Голосовать на выборах смогут только террористы, служащие в вооруженных подразделениях РПК», – говорится в материале.

До этого сообщалось, что турецкая сторона внимательно смотрит за деятельностью США в Сирии, которая связана с запрещенной в Турции РПК. Также есть информация о прошедших в Сирии совместных учениях РПК и США.

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#мир
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#сша
#терроризм
#террористы
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Пушилин заявил о личной опасности для Зеленского после потери легитимности
30 мая 2024, 11:07

Фото: сайт Кремля

После утраты легитимности украинскому президенту Владимиру Зеленскому угрожает большая личная опасность со стороны Запада. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В эфире телепрограммы «Соловьёв Live» на телеканале «Россия-1» он подчеркнул уязвимость самого Зеленского в логике принимаемых на Западе решений. По его мнению, лидеру киевского режима в настоящее время угрожает очень большая личная опасность.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следует проводить глубокий анализ легитимности украинской власти. По его словам, если выборы в стране не проводятся из-за военного положения, это вовсе не означает автоматической пролонгации президентского срока. Российский лидер также добавил, что конституция Украины предусматривает только продление полномочий Верховной рады, а о президенте там нет ни слова.

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#владимир путин
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#рф
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Аятолла Хаменеи обратился к студентам американских университетов
Аятолла Хаменеи похвалил американских студентов за защиту палестинского народа
30 мая 2024, 11:01

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи похвалил студентов США за протесты против действий Израиля в секторе Газа и за поддержку палестинского народа. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте офиса верховного лидера Ирана.
По его словам, пробудившаяся совесть заставила молодежь встать на защиту угнетенных женщин и детей.

«Вы сформировали отделение Фронта сопротивления и начали почетную борьбу перед лицом безжалостного давления вашего правительства», — написал он.
Поддержка и солидарность профессоров американских вузов может дать долю утешения перед лицом «полицейской жестокости» американского правительства, а также того давления, которое оно оказывает на педагогов и студентов.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#молодёжь
#армия
#министр
#поддержка
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NYT: Байден склонен разрешить Киеву нанесение ударов по России
30 мая 2024, 10:50

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Джозеф Байден всё ближе к тому, чтобы разрешить Киеву нанесение ударов вглубь территории России с использованием американского оружия. В Белом доме считают смену позиции американского лидера по этому вопросу неизбежной.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The New York Times. В публикации указывается, что Байден приближается к принятию одного из самых важных решений по Украине — отмене запрета на удары американским оружием по территории России.

Как сообщают источники, в администрации Белого дома уже начали ускоренную переоценку действующей политики на предмет её изменения в текущих условиях. В материале отмечается, что Вашингтон готов к этому, несмотря на беспокойство из-за возможного перерастания конфликта в прямое противостояние с сильным противником, владеющим ядерным оружием. Авторы статьи отмечают, что в случае одобрения ударов по России Киев столкнётся с жёсткими ограничениями со стороны США относительно выбора целей.

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#дома
#киев
#байден
#украина
#россия
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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку
30 мая 2024, 10:14

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, занимавший эту должность более шести лет, подал в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов 30 мая в своем Telegram-канале.
На его место назначен Сергей Ганзий, ранее работавший заместителем начальника организационного управления аппарата Государственного совета Крыма, отметил Аксенов.

«Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов.
Волченко занимал пост министра с 2017 года. Согласно крымской конституции, его должность требует также утверждения парламентом республики.

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#крым
#министр
#заявление
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Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова досрочно покидает свой пост
30 мая 2024, 10:04

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Единственная в России женщина-губернатор, глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила о своей отставке. Она сообщила также, что переходит на другую работу.
В видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Комаровой, она назвала Югру своим домом и поблагодарила жителей автономного округа за долгую совместную работу, благодаря которой регион по многим показателям вышел на лидирующие позиции в стране. Наталья Комарова возглавляла ХМАО - Югру с 2010 года.

Некоторые источники сообщают, что заменит Комарову на посту главы региона нынешний мэр Тюмени Руслан Кухарук. Что касается самой Комаровой, то ей, по некоторым данным, предложено место в Совете Федерации. Официальное назначение нового губернатора ХМАО произойдёт в сентябре нынешнего года.

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