Победа РФ на Украине станет для США еще одним Сайгоном или Кабулом

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российская победа на Украине станет для США «еще одним Сайгоном или Кабулом», потому что сыграет разрушительную роль по отношению к мощи Вашингтона. Такое мнение агентству Bloomberg выразил экс-премьер Швеции Карл Бильдт.
«Если бы Россия преуспела здесь [на Украине], это был бы еще один Сайгон, еще один Кабул с точки зрения эрозии американской мощи», – сказал Бильдт.
Как отмечают журналисты, это еще больше повлияет на баланс сил в Европе, а также подорвет стабильность и вынудит к гораздо более масштабному перевооружению, чем системы противоракетной обороны Европы, обсуждаемые сейчас.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что удары ВСУ по территории РФ западным оружием, ведут к эскалации конфликта. Тем не менее, считает Столтенберг, Киев имеет на это право в рамках самообороны.
Читайте также:
Пограничники Украины минируют окрестности Тисы, где утонули 30 призывников
Ганчев сообщил о контроле российскими войсками половины Волчанска в Харьковской области
«Никто не хочет умирать»: Украина устала быть «мясным щитом» Европы
Никита Кротов