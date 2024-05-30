Ганчев сообщил о контроле российскими войсками половины Волчанска в Харьковской области

Россия, кроме отказа от своего одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), может предпринять дополнительные шаги в области ядерного сдерживания. Это произойдёт, если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе.