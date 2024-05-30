Ганчев сообщил о контроле российскими войсками половины Волчанска в Харьковской области

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Российские военные контролируют около половины Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, пишет ТАСС.
Ганчев отметил, что ВСУ не оставляют попыток контратаковать. По его словам, примерно 50 % Волчанска уже освобождено. Город разделяется речкой Волчьей, которая является естественной водной преградой, мосты через реку были уничтожены, добавил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что семеро спецназовцев ГУР Минобороны Украины сдались в плен в районе Волчанска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что семеро спецназовцев ГУР Минобороны Украины сдались в плен в районе Волчанска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова