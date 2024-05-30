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Украинские пограничники минируют территорию вдоль реки Тиса. Как сообщает telegram-канал Mash, в ней только в текущем году утонули 30 призывников, которые бежали в Румынию от мобилизации.
В Киеве беспокоятся, потому что число граждан, не желающих служить в ВСУ, растет. Поэтому власти действуют радикально — засеивают берег, а также равнины возле Тисы противопехотными американскими минами M18A1 Claymore.
Армия США пользовалась ими во Вьетнаме, Ираке и Боснии. Кадры демонстрируют, как украинские пограничники ставят такую мину.
Ранее сообщалось, что на Украине возмутились отправкой в окопы слишком информированных офицеров Генштаба. По словам отставного генерала ВСУ Сергея Кривоноса, они, находясь в окопах, могут попасть в плен к России.
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Армия США пользовалась ими во Вьетнаме, Ираке и Боснии. Кадры демонстрируют, как украинские пограничники ставят такую мину.
Ранее сообщалось, что на Украине возмутились отправкой в окопы слишком информированных офицеров Генштаба. По словам отставного генерала ВСУ Сергея Кривоноса, они, находясь в окопах, могут попасть в плен к России.
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Никита Кротов