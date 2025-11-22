«Победить невозможно»: в МИД РФ указали на стратегический просчёт Запада
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Запад совершает серьёзную стратегическую ошибку, продолжая исходить из идеи «стратегического поражения» России.
В интервью журналу «Международная жизнь» дипломат подчеркнул, что попытки коллективного Запада игнорировать решимость Москвы защищать свои интересы и отрицание того факта, что ядерную державу невозможно победить стратегически, ведут в тупик.
По словам Рябкова, такая линия поведения строится на заведомо неверных предпосылках и в итоге вынудит западные государства осознать необходимость поиска новой модели сосуществования с Москвой. Он отметил, что для этого придётся учитывать не абстрактные политические установки, а реальные интересы России.
Рябков подчеркнул: оппоненты должны услышать и принять необходимость достижения «ситуативного взаимопонимания», причём с полным учётом позиций и требований России.
Читайте также: