«Победить невозможно»: в МИД РФ указали на стратегический просчёт Запада

Отрицание готовности РФ защищать свои интересы ведёт Запад к пересмотру политики
Сергей Рябков (слева) и Александр Грушко (справа) (Фото: www.kremlin.ru)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Запад совершает серьёзную стратегическую ошибку, продолжая исходить из идеи «стратегического поражения» России.



В интервью журналу «Международная жизнь» дипломат подчеркнул, что попытки коллективного Запада игнорировать решимость Москвы защищать свои интересы и отрицание того факта, что ядерную державу невозможно победить стратегически, ведут в тупик.

По словам Рябкова, такая линия поведения строится на заведомо неверных предпосылках и в итоге вынудит западные государства осознать необходимость поиска новой модели сосуществования с Москвой. Он отметил, что для этого придётся учитывать не абстрактные политические установки, а реальные интересы России.

Рябков подчеркнул: оппоненты должны услышать и принять необходимость достижения «ситуативного взаимопонимания», причём с полным учётом позиций и требований России.

Софья Метелева

