«Победить невозможно»: в МИД РФ указали на стратегический просчёт Запада

22 ноября 2025, 18:31

Отрицание готовности РФ защищать свои интересы ведёт Запад к пересмотру политики

Сергей Рябков (слева) и Александр Грушко (справа) (Фото: www.kremlin.ru)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Запад совершает серьёзную стратегическую ошибку, продолжая исходить из идеи «стратегического поражения» России.