Премьер Венгрии потребовал от ЕС «немедленной поддержки» инициативы Трампа по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвал европейские страны поддержать мирный план бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине. Со ссылкой на документ об этом сообщает издание Politico.
Орбан заявил, что европейские государства «должны немедленно и безоговорочно поддержать» американскую инициативу. Также он подчеркнул необходимость прямых переговоров европейских лидеров с Россией.
Кроме того, глава венгерского правительства вновь выразил позицию Будапешта о том, что Венгрия не согласна на дальнейшее выделение Евросоюзом финансовой помощи Украине в любом формате.
