Премьер Венгрии потребовал от ЕС «немедленной поддержки» инициативы Трампа по Украине

22 ноября 2025, 17:23

Орбан призвал Европу поддержать мирный план Трампа по Украине

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвал европейские страны поддержать мирный план бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине. Со ссылкой на документ об этом сообщает издание Politico.