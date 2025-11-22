В США заявили, что отказ Киева от плана Трампа обернётся более тяжёлым будущим для страны
Американское издание Responsible Statecraft заявило, что Украина рискует ухудшить своё положение, если отклонит предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план.
По мнению авторов статьи, страна переживает тяжёлый внутренний кризис, балансирует на грани экономического обвала и сталкивается с крайне неблагоприятной ситуацией на фронте — и любые альтернативы плану будут «куда болезненнее».
В материале подчёркивается, что инициатива Трампа, несмотря на критику, сейчас может рассматриваться как наиболее выгодный вариант для Киева. В случае её реализации Украина сохранит около 80% своих довоенных территорий, получит гарантии безопасности, а также будет иметь право на членство в ЕС и доступ к европейским рынкам.
Авторы заключают, что при нынешнем положении дел именно соглашение, предложенное Трампом, способно стать для Украины «победой» — отказ же от него может привести страну к значительно более тяжёлому сценарию.
