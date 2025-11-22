В США заявили, что отказ Киева от плана Трампа обернётся более тяжёлым будущим для страны

22 ноября 2025, 18:02

В США предупредили, что Украине будет хуже, если она отвергнет план Трампа

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Американское издание Responsible Statecraft заявило, что Украина рискует ухудшить своё положение, если отклонит предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план.