Зеленский поговорил с премьером Польши Туском и доложил о текущей дипломатической работе
Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале, что провёл телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Во время беседы украинский лидер рассказал польскому коллеге о последних этапах дипломатической работы Киева с европейскими странами и Соединёнными Штатами.
Зеленский подчеркнул, что считает необходимым регулярно информировать тех партнёров, которые поддерживают Украину с первых дней конфликта. Он также выразил благодарность Туску и народу Польши за оказываемую помощь.
Ранее Зеленский объявил о планах провести консультации с зарубежными союзниками по поводу шагов, которые, по мнению Киева, необходимы для завершения боевых действий. Он подписал указ, утвердив состав украинской делегации и соответствующие директивы.
Читайте также: