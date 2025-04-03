Победитель шоу «Танцы со звёздами» Леденев обвиняется в миллионном хищении у «Калашникова»

Октябрьский районный суд в городе Иваново в рамках расследования уголовного дела о хищении у концерна «Калашников» при выполнении государственного оборонного заказа отправил под домашний арест второго фигуранта Алексея Леденева. В 2010 году он стал победителем телешоу «Танцы со звёздами».