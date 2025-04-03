Победитель шоу «Танцы со звёздами» Леденев обвиняется в миллионном хищении у «Калашникова»

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Октябрьский районный суд в городе Иваново в рамках расследования уголовного дела о хищении у концерна «Калашников» при выполнении государственного оборонного заказа отправил под домашний арест второго фигуранта Алексея Леденева. В 2010 году он стал победителем телешоу «Танцы со звёздами».
Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, мужчина является учредителем ООО «Интертехника». Преступление связано с поставкой оборонному предприятию бракованных деталей. Леденев обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мера пресечения в его отношении избрана на срок до 12 мая 2025 года включительно.
Издание поясняет, что решение судебной инстанции запрещает фигуранту без разрешения следователей выходить за пределы жилого помещения, где он проживает, встречаться с посторонними, если они не являются его близкими родственниками или адвокатами, получать и отправлять любую почту, а также пользоваться средствами связи, включая Интернет.
Напомним, ещё в ноябре 2024 в рамках данного уголовного дела был отправлен в следственный изолятор технический директор подрядной организации ООО «Интертехника», генеральный директор компании «Ивановские ковши» Алексей Морохов. Ущерб от действий обвиняемых оценивается более чем в 32 миллиона рублей.
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Издание поясняет, что решение судебной инстанции запрещает фигуранту без разрешения следователей выходить за пределы жилого помещения, где он проживает, встречаться с посторонними, если они не являются его близкими родственниками или адвокатами, получать и отправлять любую почту, а также пользоваться средствами связи, включая Интернет.
Напомним, ещё в ноябре 2024 в рамках данного уголовного дела был отправлен в следственный изолятор технический директор подрядной организации ООО «Интертехника», генеральный директор компании «Ивановские ковши» Алексей Морохов. Ущерб от действий обвиняемых оценивается более чем в 32 миллиона рублей.
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Александр Бойцов