«Калашников» завершил испытания нового малогабаритного автомата АМ-17

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Завершились стрельбовые испытания малогабаритного автомата АМ-17, который может заменить укороченный автомат Калашникова АКС-74У, известный как «Ксюха». Об этом президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил в беседе с ТАСС.
Он сообщил, что этот автомат был разработан по заданию Минобороны РФ для использования вспомогательными подразделениями. Его длина составляет 740 миллиметров, а вес без магазина – 2,5 килограмма. Он создан под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров.
Также новое оружие оснащено складным телескопическим прикладом и планкой Пикатинни, на которую можно крепить аксессуары и прицелы.
Ранее представители концерна сообщили, что серийное производство малогабаритного автомата АМ-17 может начаться в следующем году. Сначала его испытали в рамках опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО, после чего модернизировали по итогам применения в бою.
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Также новое оружие оснащено складным телескопическим прикладом и планкой Пикатинни, на которую можно крепить аксессуары и прицелы.
Ранее представители концерна сообщили, что серийное производство малогабаритного автомата АМ-17 может начаться в следующем году. Сначала его испытали в рамках опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО, после чего модернизировали по итогам применения в бою.
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Анастасия Чинкова