Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Калашников» завершил испытания нового малогабаритного автомата АМ-17

«Калашников» завершил испытания нового малогабаритного автомата АМ-17

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Завершились стрельбовые испытания малогабаритного автомата АМ-17, который может заменить укороченный автомат Калашникова АКС-74У, известный как «Ксюха». Об этом президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил в беседе с ТАСС.
Он сообщил, что этот автомат был разработан по заданию Минобороны РФ для использования вспомогательными подразделениями. Его длина составляет 740 миллиметров, а вес без магазина – 2,5 килограмма. Он создан под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров.

Также новое оружие оснащено складным телескопическим прикладом и планкой Пикатинни, на которую можно крепить аксессуары и прицелы.



Ранее представители концерна сообщили, что серийное производство малогабаритного автомата АМ-17 может начаться в следующем году. Сначала его испытали в рамках опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО, после чего модернизировали по итогам применения в бою.

Читайте также:

«Известия»: в России изготовили передовую винтовку для нужд СВО и спецназа

В «Калашникове» представили обновленный БПЛА «Скат 350М»

«Калашников» впервые поставит дроны-камикадзе «Куб» зарубежному заказчику
#испытания
#оружие
#россия
#стрельба
#минобороны рф
#производство
#сво
«Вранье»: В МИД прокомментировали слухи об отказе РФ возвращать на Украину морпехов ВСУ
Захарова: РФ предлагала обменять украинских морпехов, а Киев от них отказался
02 ноября 2024, 18:12

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)

Россия ранее возвращала украинских морских пехотинцев на родину в рамках обменов пленными с Украиной, а также предлагала обменять больше, однако Киев отказался. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.
«Мы слышали и в публичной плоскости, и в ходе всех этих бдений Монреаля эта информация тоже звучала, что Россия якобы отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Это враньё. Это абсолютная неправда», — заявила Захарова.

По ее словам, российская сторона готова обнародовать список из 29 украинских морских пехотинцев, которые были возвращены на родину в рамках предыдущих обменов пленными.

Она также сообщила, что Минобороны России предлагало передать 935 украинских военнопленных, но Украина взяла только 279.

Читайте также:

Военкор Соколова сообщила об обмене пленными между РФ и Украиной под Курском

Осужденный в России американский солдат выразил надежду на обмен

Три жительницы Урала на видео из зоны СВО узнали своих пропавших мужей
#россия
#видео
#украина
#информация
#сво
#минобороны
#солдат
#захарова
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполковник Дэвис: Украинский конфликт близок к завершению и полному краху ВСУ
02 ноября 2024, 18:12

Фото: istockphoto/Alex Kochev

Всё ближе становится момент, когда украинские войска потерпят полное и окончательное поражение на фронте. Так считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире YouTube-канала Deep Dive он заявил, что конфликт подходит к своему завершению, но совсем не так, хотелось бы Киеву и его западным союзникам. По мнению отставного американского военного, украинская армия вот-вот может буквально физически развалиться.

«Тогда натиск России ещё больше усилится, и это то, где мы сейчас находимся», — сказал Дэвис.

По словам офицера, если Запад будет игнорировать реальность, то недалёк момент, когда части ВСУ не смогут поддерживать свою целостность и рухнут. Тогда союзникам Киева останется признать, что всё западное и европейское оружие, все деньги, всё лучшее западное снаряжение и оборудование — всё это провалилось, было разрушено и разбито на поле боя, и придётся с этим смириться, заключил Дэвис.

Читайте также:

На Западе указали на крупнейший прорыв ВС РФ с начала СВО

Депутат ГД Швыткин заявил о произошедшем в зоне СВО переломе

Названы последствия прорыва ВС РФ у Дзержинска, которых боятся ВСУ
#деньги
#конфликт
#оружие
#армия
#оборудование
#youtube
#всу
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина забрала только 279 военнопленных из предложенных 935, сообщила Захарова
02 ноября 2024, 17:36

Фото: iStock/Iryna Imago

Минобороны России предлагало передать 935 украинских военнопленных, но Украина взяла только 279. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга.
Она подчеркнула, что в этом году российское оборонное ведомство передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение об обмене 935 украинских военных. При этом Украина по неизвестным причинам забрала лишь 279 своих граждан.

Также Захарова отметила, что Украину в первую очередь интересуют в рамках обмена военнопленные из экстремистских подразделений.

Читайте также:

Американец Мартиндейл: многие украинцы ждут освобождения российскими силами

Подполье: офицеры нацбата «Лють» находились на базе «Кракена»* при ударе ВС РФ

Сырский рассказал военному руководству США о сложностях на фронте и превосходстве ВС РФ

*запрещённая в России террористическая организация
#минобороны рф
#мария захарова
#плен
#военные
#украина
#обращения
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: Российские войска «Ланцетом» уничтожили французскую гаубицу Caesar
02 ноября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В Сумской области российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar французского производства. Для атаки использовались барражирующие боеприпасы «Ланцет».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Огневая позиция французской гаубицы была обнаружена разведчиками российской войсковой группировки «Север». Координаты передали на командный пункт, где было принято решение использовать для атаки смертоносные барражирующие боеприпасы, которые уже стали настоящим кошмаром для украинской военной техники.

Прямыми попаданиями «Ланцетов» САУ противника была уничтожена. Точность и эффективность поражения заданной цели была зафиксирована средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Читайте также:

БПЛА «Князь Вандал» ВС РФ ликвидировал колонну боевиков ВСУ под Суджей — видео

ВС РФ ударили по зданию Генштаба ВСУ в Киеве

В России создан контроллер для точного управления дронами
#боеприпасы
#рф
#разведка
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области
02 ноября 2024, 17:32

Фото: iStock/blinow61

СК РФ расследует гибель российских военнопленных в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГВСУ СК России.
Согласно сообщению, в соцсетях опубликовали фотографию, где запечатлены погибшие бойцы ВС РФ, попавшие в плен к ВСУ. У одного из них были связаны руки, что указывает на гибель российских военных в плену, а не во время выполнения боевого задания.

«Врио заместителя председателя СК России – руководителя ГВСУ Константин Корпусов поручил руководителю следственного управления ГВСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

Также планируется выяснить место, где сделали фотографию, провести расследование, обнаружить доказательства преступлений боевиков ВСУ и установить их личности.

Читайте также:

СК возбудил дело на боевиков ВСУ, взорвавших монастырь в Курской области

Бастрыкин призвал возбудить дело после разгрома могил бойцов СВО на российском кладбище

СК завел уголовное дело после побега заключенных под Липецком
#дело
#уголовное дело
#погибшие
#гибель
#расследование
#сво
#всу
#вс рф
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудник Минобороны начал работу в фонде «Защитники Отечества» в Подмосковье
02 ноября 2024, 16:53

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в МО

Сотрудник Военно-социального центра Минобороны начал работу в филиале фонда «Защитники Отечества» в Московской области. Это позволит помогать военнослужащим в режиме одного окна, сообщили в пресс-службе фонда.
«Это правильное и своевременное решение. С появлением сотрудника ВСЦ и более плотным сотрудничеством с Минобороны России больше наших героев смогут получить помощь», – сказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.
Военнослужащие и члены их семей могут обратиться к сотруднику ВСЦ с вопросами, связанными с участием в СВО. Заявления передадут в Военно-социальный центр военного ведомства. Обращение обработают в информационной системе центра, и обратившийся получит сведения или документы, подтверждающие участие в спецоперации.
«Я пришёл в фонд оформить справку участника специальной военной операции. Процедура получения очень простая, быстрая и удобная. Можно за несколько минут оформить документ. Не надо никуда ходить и что-то собирать. Пришёл с паспортом, обратился к сотруднику – и он всё сделает», – поделился участник СВО Сергей Фролов.
С 1 ноября заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника спецоперации. Получить электронную справку может любой участник и члены его семьи. Для этого нужен минимальный комплект документов. Уже в первый день поступило более 40 тыс. заявок.

Читайте также:

На Западе указали на крупнейший прорыв ВС РФ с начала СВО

В ВСУ заявили о мощнейшем наступлении российских сил

Сырский доложил командующему силами НАТО в Европе о тяжелой ситуации на фронте
#подмосковье
#московская область
#фонд защитники отечества
#сво
#спецоперация
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе указали на крупнейший прорыв ВС РФ с начала СВО
Меркурис: ВС РФ совершили крупнейший прорыв с самого начала СВО
02 ноября 2024, 16:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Продвижение ВС РФ в октябре этого года стало крупнейшим с начала СВО. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Говоря о территориях, он подчеркнул, что в октябре мировое сообщество стало свидетелями крупнейшего продвижения российских войск с начала спецоперации на Украине.

Меркурис добавил, что исключением могут быть лишь первые месяцы СВО.

Накануне Минобороны России в еженедельной сводке новостей с фронта сообщило, что за прошедшую неделю российские войска освободили девять населённых пунктов только в Донецкой Народной Республике (ДНР). Еще несколько были освобождены на других направлениях фронта.

Читайте также:

В ВСУ заявили о мощнейшем наступлении российских сил

Сырский рассказал военному руководству США о сложностях на фронте и превосходстве ВС РФ

МО РФ: Российские войска поразили пункт управления батальона «Кракен»*

*запрещённая в России террористическая организация
#вс рф
#всу
#сво
#днр
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ заявили о мощнейшем наступлении российских сил
Сырский: ВС РФ проводят мощнейшее наступление с начала СВО
02 ноября 2024, 16:08

Александр Сырский и Карел Ржегка

ВСУ столкнулись с одним из мощнейших наступлений армии России с начала проведения спецоперации. Об этом заявил главком Александр Сырский во время встречи с делегацией ВС Чехии и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой, его слова передает украинское издание «Страна».
«Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — заявил Сырский.
Ранее Сырский сообщил председателю Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльзу Брауну о сложной обстановке на фронте. В ходе телефонного разговора с Брауном украинский главком указал на значительное превосходство российских войск в техническом оснащении и снабжении боеприпасами.

Читайте также:

В ВСУ требуют уволить Сырского

Сырский срочно прибыл в Запорожскую область

Сырский доложил командующему силами НАТО в Европе о тяжелой ситуации на фронте
#сша
#нато
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВС РФ: Элитные части ГУР и СБУ покидают Часов Яр
02 ноября 2024, 16:04

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Элитные подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ) покидают Часов Яр, так как все подъезды к городу контролируют ВС РФ, информирует ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» с позывным Чукча.
Положение украинской армии на данной территории с каждым днём ухудшается. Главная транспортная артерия, снабжавшая город, стала «дорогой смерти», а подъездные пути могут быть опасными, сообщает Чукча.

«Враг уже сейчас сосредотачивает наиболее ценную артиллерию за городом. Туда же отступили и вражеские силы БПЛА, а также элитные части ГУР и СБУ», — отмечает военнослужащий.

На данный момент Часов Яр удерживают мобилизованные украинские солдаты, добавил Чукча.

Ранее военный рассказывал, что российские подразделения, которые участвуют в боях за Часов Яр, могут инициировать бои на каждом участке и ведут атакующие действия.

Читайте также:

Стало известно, почему Южнодонецкое направление стало самым опасным

Боец ВС РФ восемь часов полз к своим после подрыва на мине и остался жив

Военный эксперт Матвиийчук назвал самое мощное российское оружие в зоне СВО
#оружие
#город
#солдаты
#сво
#вс рф
#сбу
#всу
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников