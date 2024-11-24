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В деле о поставках «Калашникову» бракованных деталей появился первый фигурант

ТАСС: директора «Интертехники» обвиняют в поставках брака концерну «Калашников»
Фото: iStock/Thomasaf

Фото: iStock/Thomasaf

Октябрьский районный суд в Иваново арестовал технического директора ООО «Интертехника» Алексея Морохова по делу о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Его обвиняют в причинении ущерба концерну на сумму свыше 32 млн рублей. Фигурант дела будет находиться в СИЗО до 12 января.

Морохову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данной статье ему может грозить до 10 лет тюремного заключения. Согласно информации источника, защита уже обжаловала постановление об аресте.



Уточняется, что в период с октября прошлого года по 13 ноября этого года представители подрядчика приобрели в КНР детали по цене ниже установленной договорами и поставили их концерну, заранее зная о несоответствии качества деталей установленным требованиям.

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В Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве в результате стрельбы
Подозреваемого в убийстве в результате стрельбы в Марксе везут на допрос
24 ноября 2024, 16:29

Фото: istockphoto/blinow61

Подозреваемого в убийстве задержали в Саратовской области, передает Telegram-канал «Осторожно новости». Уточняется, что подозреваемому Рубику Акопяну 41 год, мужчина владеет черным «Ленд Крузером». Сейчас его везут на допрос.
Перед этим в Следственном комитете сообщили, что по факту стрельбы в Марксе возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

По предварительной информации следствия, злоумышленник открыл огонь во время дорожного конфликта. Один человек погиб, вторым в настоящее время занимаются врачи.

О стрельбе в Саратовской области сообщали очевидцы, в регионе был объявлен план «Перехват». Подробности трагедии устанавливаются.

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#мир
#россия
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#стрельба
#убийство
#криминал
#следственный комитет
#новости
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СК открыл дело по факту стрельбы в Марксе Саратовской области
24 ноября 2024, 15:54

Фото: istockphoto/blinow61

По факту стрельбы в Марксе Саратовской области возбуждено уголовное дело, проинформировала пресс-служба регионального СУ СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины и покушения на убийство двух мужчин в Марксе (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — прокомментировали в ведомстве.
По предварительным данным следователей, стрельба произошла на фоне конфликта на дороге между водителями. Злоумышленник выстрелил в двух человек, находящихся в салоне машины. Один человек погиб, у него остался ребенок, вторым сейчас занимаются медики. Личность стрелявшего устанавливают.

Ранее вскрылись подробности стрельбы в Саратовской области.

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#мир
#россия
#саратовская область
#стрельба
#криминал
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#следственный комитет
#новости
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Появились подробности стрельбы в Марксе Саратовской области
Один человек погиб, еще один госпитализирован из-за стрельбы в Марксе
24 ноября 2024, 15:10

Фото: istockphoto/Dzurag

Подробности стрельбы в Марксе Саратовской области опубликовал Telegram-канал Shot.
Авторы публикации уточняют, что, по предварительной информации, стрелявший выбрал жертв заранее. Одного человека госпитализировали, второй погиб. По словам местных жителей, у погибшего остался ребенок-второклассник.

Перед этим очевидцы сообщили, что в Марксе произошла стрельба. Нападавший передвигался на машине и покинул место преступления. В регионе объявили план «Перехват».

Стрельбу слышали неподалеку от Парка Победы. Ранее стало известно, что третьекурсница ФСИН из Свердловского региона свела счеты с жизнью. Уточнялось, что девушка обвинила в произошедшем педагогов.

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#криминал
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В Саратовской области неизвестный начал расстреливать людей на улицах Маркса
SHOT: неизвестный открыл стрельбу по людям в городе Марксе Саратовской области
24 ноября 2024, 14:38

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестный мужчина открыл огонь по людям в городе Марксе Саратовской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Утверждается, что преступник передвигался на автомобиле и скрылся с места преступления. В регионе объявлен план «Перехват»

По данным очевидцев, звуки выстрелов слышали недалеко от местного парка Победы. Согласно предварительной информации, один человек погиб, ещё один ранен. Стрелявшего ищут.

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#саратовская область
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Курсантка ФСИН из Свердловской области свела счеты с жизнью
24 ноября 2024, 14:03

Фото: istockphoto/blinow61

Третьекурсница рязанской академии ФСИН из Свердловской области Арина К. свела счеты с жизнью, пишет Telegram-канал «Генерал ФСИН». По данным портала YA62.ru, девушка была курсантом экономического факультета. Известно, что погибшая обвинила преподавателей в своей смерти.
Согласно открытым источникам, девушка с одинаковыми ФИО и датой рождения родилась и училась в Пензенском регионе.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области проинформировали о недостоверных данных. По информации ведомства, свердловский ГУФСИН не имел контракта с кандидатом и не направлял его на обучение, пишет URA.RU.

Также мама погибшей третьекурсницы поговорила с журналистами URA.RU, сказав, что они из Пензенской области и не жили в Свердловской.

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В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей
Склад с емкостями из-под горючих жидкостей горит в Барнауле на 6 тыс квадратах
24 ноября 2024, 14:02

Фото: istockphoto/blinow61

Склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей загорелся в Барнауле на площади 6 тысяч «квадратов». Об этом проинформировало МЧС России в Telegram-канале.
На месте работают 106 сотрудников ведомства и 31 единица техники. Отмечается, что к тушению пожара также привлечен пожарный поезд.

Информация о пострадавших в настоящее время не сообщалась.

Ранее стало известно, что в селе Новоселье Купинского района Новосибирска при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей. Пожар потушили на площади 80 квадратных метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Устроившего стрельбу возле посольства Израиля в Иордании ликвидировали
Al Jazeera: устроившего стрельбу возле посольства Израиля в Иордании застрелили
24 ноября 2024, 08:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Силы безопасности Иордании застрелили человека, который открыл стрельбу по полицейскому патрулю возле израильского посольства в Аммане. Об этом информирует катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Управление общественной безопасности королевства.
Уточняется, что три сотрудника полиции получили ранения средней тяжести и были госпитализированы. На время проведения операции были заблокированы все дороги, которые вели к диппредставительству. Также в воздух поднималась беспилотная авиация.

Согласно информации источника, квартал, где располагается посольство, находится под усиленной охраной, так как уже долгое время является местом проведения массовых акций протеста против действий Израиля в секторе Газа.

По данным телеканала Al Arabiya, в результате поисков удалось найти вооруженного человека, который вступил с правоохранителями в перестрелку. Отмечается, что злоумышленник был уничтожен ответным огнем. Сведений о его личности и мотивах в настоящее время не поступало.

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Глава МИД Ирана взял под контроль инцидент со студентами КФУ
Посол Ирана: глава МИД Аракчи взял под контроль инцидент со студентами КФУ
24 ноября 2024, 07:51

Фото: iStock/Rainer Puster

Посол Ирана в Москве Казем Джалали написал в социальной сети X, что министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета были задержаны после конфликта в университетском визовом центре.
Дипломат подтвердил, что на данный момент молодые люди находятся на свободе. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Посол назвал произошедший инцидент неприемлемым. Ранее Джалали призвал наказать правоохранителей за задержание иранских студентов в Казани.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Казани произошел конфликт двух иностранцев в очереди в департамент внешних связей КФУ, где они получают документы для пребывания в РФ, который перерос в драку. Участников драки задержали, однако один из них успел напасть на полицейского. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы
Reuters: полиция после выстрелов оцепила район посольства Израиля в Аммане
24 ноября 2024, 06:40

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В посольстве Израиля в столице Иордании Аммане прозвучали выстрелы. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
По свидетельствам очевидцев, на место происшествия выехали медицинские бригады, а полиция оцепила место.

«Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы», – говорится в публикации.

Ранее в Израиле проходили демонстрации с требованием освобождения заложников в Газе. Самая масштабная акция прошла к востоку от Тель-Авива.

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