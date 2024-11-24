В деле о поставках «Калашникову» бракованных деталей появился первый фигурант

Посол Ирана в Москве Казем Джалали написал в социальной сети X, что министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета были задержаны после конфликта в университетском визовом центре.