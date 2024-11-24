В деле о поставках «Калашникову» бракованных деталей появился первый фигурант

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Октябрьский районный суд в Иваново арестовал технического директора ООО «Интертехника» Алексея Морохова по делу о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Его обвиняют в причинении ущерба концерну на сумму свыше 32 млн рублей. Фигурант дела будет находиться в СИЗО до 12 января.
Морохову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данной статье ему может грозить до 10 лет тюремного заключения. Согласно информации источника, защита уже обжаловала постановление об аресте.
Уточняется, что в период с октября прошлого года по 13 ноября этого года представители подрядчика приобрели в КНР детали по цене ниже установленной договорами и поставили их концерну, заранее зная о несоответствии качества деталей установленным требованиям.
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Морохову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данной статье ему может грозить до 10 лет тюремного заключения. Согласно информации источника, защита уже обжаловала постановление об аресте.
Уточняется, что в период с октября прошлого года по 13 ноября этого года представители подрядчика приобрели в КНР детали по цене ниже установленной договорами и поставили их концерну, заранее зная о несоответствии качества деталей установленным требованиям.
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Екатерина Коршунова