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Киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал немецкому канцлеру Олафу Шольцу о критической ситуации для ВСУ на поле боя, призвав того усилить поддержку Украины поставками дальнобойных ракет Taurus.
«Встретился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Подчеркнул, что конкретные действия в поддержке Украины Германией и другими партнерами надо усилить, потому что ситуация на фронте критическая. Именно поэтому еще раз обратился к канцлеру Германии предоставить Украине ракеты «Таурус», — гласит публикация Кличко в Telegram.Ранее украинская журналистка Диана Панченко отмечала в соцсетях, что дружба ФРГ и Украины оплачивается жизнями украинцев. Шольц перед этим сделал пост в поддержку киевского режима.
Западные страны помогают Украине на фоне спецоперации России в Донбассе, однако киевский режим жалуется на нехватку всего необходимого.
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