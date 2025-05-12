Почему Евгений Петросян отказался от дочери: мнение психолога

Евгений Петросян (фото: Instagram* @petrosyanevgeny)
Евгений Петросян больше не числит свою дочь Викторину среди жильцов квартиры — соответствующее решение юморист добился через суд. По данным СМИ, отец и дочь уже давно не общаются. Как считает психолог Катерина Рублева, это свидетельствует о глубоком семейном разладе.
Эксперт в разговоре с сайтом «Страсти» подчеркнула, что речь идет не просто о юридической процедуре, а о знаковом шаге. Такой поступок — это сильный символический жест. Даже если Викторина не жила в квартире, ее выписка — это публичное заявление о разрыве отношений.
По мнению Рублевой, напряжение в семье могло усугубиться после того, как Петросян начал новую жизнь с Татьяной Брухуновой, которая родила ему двоих детей.
Кроме того, психолог добавила, что решение суда лишь подтверждает уже сложившийся конфликт: стороны, по её словам, далеки друг от друга не только физически, но и эмоционально. «
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«Фраза "бывший член семьи" звучит особенно резко и подчеркивает глубину конфликта. Для Викторины, узнавшей о решении суда из новостей, эта ситуация стала ещё одним отрезком, увеличивающим расстояние между родным и когда-то ей близким человеком», — заявила психолог.
По мнению Рублевой, напряжение в семье могло усугубиться после того, как Петросян начал новую жизнь с Татьяной Брухуновой, которая родила ему двоих детей.
«Нередко изменения в личной жизни родителя, появление новой семьи, становятся катализатором охлаждения отношений со взрослыми детьми. Дети могут воспринимать это как предательство, чувствовать себя отвергнутыми, как, возможно, и произошло между Евгением и Викториной», — сказала эксперт.
Кроме того, психолог добавила, что решение суда лишь подтверждает уже сложившийся конфликт: стороны, по её словам, далеки друг от друга не только физически, но и эмоционально. «
«Нынешняя ситуация – фактическое подтверждение уже существующего раскола. Для Евгения Петросяна это, возможно, способ окончательно упорядочить свою жизнь, сосредоточившись на нынешней семье. Для Викторины – болезненное напоминание о семейной драме, которое однозначно оставит в её душе рану», — подчеркнула Рублева.
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Дайана Хусинова