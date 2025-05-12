Фёдора Бондарчука заподозрили в романе со звездой «Ранеток»

Янина Студилина (фото: Telegram @yanina_studilina)
Фёдора Бондарчука после объявления о разводе с актрисой Паулиной Андреевой заподозрили в новых отношениях. В Сети активно обсуждают, что режиссёр увлёкся актрисой из «Ранеток» Яниной Студилиной.
Пользователи заметили, что Янина стала проводить много времени с Фёдором после того, как Андреева публично подтвердила подготовку к разводу. Комментаторы утверждают, что Студилина стала бы хорошей партией для Бондарчука. При этом сами артистка и режиссёр не комментировали слухи и не делали никаких подтверждающих слухи заявлений.
Янина Студилина и Фёдор Бондарчук (фото: Telegram @yanina_studilina)
Напомним, что Студилиной сейчас 39 лет, она находится в разводе. До 2022 года она была замужем за доктором экономических наук Александром Роднянским-младшим. Причиной скандального разрыва стало то, что мужчина отказывался жить в России после начала СВО. Янина редко комментирует личную жизнь и не так часто выходит в свет.
Что же касается 58-летнего Бондарчука, то его уже подозревали в отношениях с актрисой Софьей Синицыной. Они подогревали слухи, а спустя некоторое время артистка опровергла романтические отношения с режиссёром.
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Янина Студилина и Фёдор Бондарчук (фото: Telegram @yanina_studilina)
Напомним, что Студилиной сейчас 39 лет, она находится в разводе. До 2022 года она была замужем за доктором экономических наук Александром Роднянским-младшим. Причиной скандального разрыва стало то, что мужчина отказывался жить в России после начала СВО. Янина редко комментирует личную жизнь и не так часто выходит в свет.
Что же касается 58-летнего Бондарчука, то его уже подозревали в отношениях с актрисой Софьей Синицыной. Они подогревали слухи, а спустя некоторое время артистка опровергла романтические отношения с режиссёром.
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Анастасия Чинкова