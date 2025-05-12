Блогер Дава извинился перед беременными девушками после выхода нового видео

Давид Манукян (Дава) (Фото: Telegram-канал @davatelega)
Блогер и артист Давид Манукян, известный как Дава, вместе с беременной супругой Мари Краймбрери снял новое видео, в котором попытался на себе прочувствовать, что значит быть беременным.
В ролике Мари прикрепила Давиду к животу арбуз и предложила выполнить обычные повседневные действия — спать, водить машину, обуваться. Как признался сам Манукян, даже этот упрощённый эксперимент оказался непростым.
Он также отметил: «Пока снимали, у меня начался токсикоз», — пошутил Манукян, добавив, что ему уже предлагали пройти имитацию родов, но пока не удалось найти время.
По итогам эксперимента артист извинился перед всеми будущими мамами.
Напомним, что Давид Манукян и Мари Краймбрери официально оформили отношения 16 марта 2025 года — в день 32-летия Давы.
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«Девушки, как вы с этим справляетесь?», — удивился артист.
Он также отметил: «Пока снимали, у меня начался токсикоз», — пошутил Манукян, добавив, что ему уже предлагали пройти имитацию родов, но пока не удалось найти время.
Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)
По итогам эксперимента артист извинился перед всеми будущими мамами.
«От лица мужчин извиняюсь, если в моментах мы вас не понимаем», — сказал он.
Напомним, что Давид Манукян и Мари Краймбрери официально оформили отношения 16 марта 2025 года — в день 32-летия Давы.
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Дайана Хусинова