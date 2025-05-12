«Я не умею любить»: Сергей Соседов объяснил причины своего одиночества

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)
В свои 56 лет музыкальный критик Сергей Соседов до сих пор остается одиноким. Эксперту так и не удалось встретить свою любовь, при чем по его признанию, он уже и не надеется на это.
«Я уже думаю, что ничего такого и не случится со мной. Я уже не жду. Я понял для себя, что этот путь для меня закрыт. Дело не в возрасте. Есть такие вещи, которые для тебя просто закрыты кармически. Я очень хорошо это понимаю и чувствую», — сказал Соседов в своем интервью для Елены Ханги.
Рассуждая о своем одиночестве, Сергей заявил, что причина может быть и в нем самом.
«Может, потому что я не умею любить, может, потому что у меня очень высокие требования к людям. Безусловно, у меня очень высокие требования. И они, может быть, несправедливо высокие, эти требования. Я понимаю, что так быть не должно», — заявил цитирует Соседова Starhit.
При этом Сергей отметил, что совместная жизнь с ним непроста, даже несмотря на свою неконфликтность. К тому же критику необходимо много отдыхать после съемок, в связи с чем он в обычной жизни: «тише воды, ниже травы».
Соседов предположил, что одной из причин его одиночества может быть ветренность в отношениях. Сергей признался, по-другому он, возможно, и не умеет.
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Иван Мусатов