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«Я не умею любить»: Сергей Соседов объяснил причины своего одиночества

Сергей Соседов: уже не надеюсь встретить свою любовь
Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

В свои 56 лет музыкальный критик Сергей Соседов до сих пор остается одиноким. Эксперту так и не удалось встретить свою любовь, при чем по его признанию, он уже и не надеется на это.
«Я уже думаю, что ничего такого и не случится со мной. Я уже не жду. Я понял для себя, что этот путь для меня закрыт. Дело не в возрасте. Есть такие вещи, которые для тебя просто закрыты кармически. Я очень хорошо это понимаю и чувствую», — сказал Соседов в своем интервью для Елены Ханги.

Рассуждая о своем одиночестве, Сергей заявил, что причина может быть и в нем самом.

«Может, потому что я не умею любить, может, потому что у меня очень высокие требования к людям. Безусловно, у меня очень высокие требования. И они, может быть, несправедливо высокие, эти требования. Я понимаю, что так быть не должно», — заявил цитирует Соседова Starhit.

При этом Сергей отметил, что совместная жизнь с ним непроста, даже несмотря на свою неконфликтность. К тому же критику необходимо много отдыхать после съемок, в связи с чем он в обычной жизни: «тише воды, ниже травы».

Соседов предположил, что одной из причин его одиночества может быть ветренность в отношениях. Сергей признался, по-другому он, возможно, и не умеет.

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«Самое главное не видеться часто»: Анастасия Волочкова еще ни разу не встречалась с дочерью Аришей после ее свадьбы
Волочкова: мы еще не виделись с дочерью после ее свадьбы
12 мая 2025, 01:58

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анастасия Волочкова потратила на организацию свадьбы своей дочери Ариадны около 10 миллионов рублей. Как оказалось, после мероприятия балерина еще не разу не виделась с новобрачными.
«Жениха и невесту я не видела после этого, поскольку они задержались в Санкт-Петербурге еще на неделю. Все люди, которые спрашивают, было ли у них свадебное путешествие — их свадебное путешествие было в Санкт-Петербурге, в моем родном городе, мне это очень приятно», — говорит Анастасия изданию Woman.ru.

По поводу этого поклонники начали рассуждать о разладе в отношениях матери и дочери. На фоне слухов Волочкова объяснила причину данного факта. Как оказалось, Анастасия не считает особо важным частые встречи с Ариадной.

«Я желаю счастья Арише и ее супругу и самое главное не видеться часто, а знать, что моя дочь в моем сердце, а я — в ее сердце. Вот это самое главное путешествие, которое мы можем совершать по жизни. Они всегда рядом, звоним каждый день друг другу, и с Ариадной, и с Никитой», — объясняет Волочкова.

Помимо этого Анастасия поблагодарила дочь за внимательное отношение к матери. Все из-за праздничного стола на свадьбе. Как оказалось, в меню на празднике Ариадна включила рыбу, устрицы и зелень, что является любимой едой Волочковой.

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«Наполняют мое сердце радостью»: Эмбер Херд поделилась эмоциями после рождения близнецов
Актриса Эмбер Херд стала мамой близнецов
12 мая 2025, 01:11

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Бывшая супруга Джонни Деппа актриса Эмбер Херд стала мамой близнецов. По признанию звезды, мальчик и девочка наполнили ее сердце счастьем.
«Официально сообщаю новость о том, что в команде Херд появились близнецы. Моя дочь Агнес и мой сын Оушен наполняют мое сердце радостью. Когда четыре года назад у меня родилась моя первая малышка, Уна, мой мир изменился навсегда», — пишет звезда в своем блоге.

Как отметила Эмбер, она стала матерью на своих собственных условиях, ведь при зачатии были проблемы с фертильностью. По признанию Херд, это было для нее самым волнующим опытом.

Первым ребенком актрисы является Уна Пейдж. Девочка родилась в 2021 году. Тогда Эмбер воспользовалась услугами суррогатной матери.

Имена отцов детей Херд остаются неизвестными до сих пор. Звезда не рассказывает о своей личной жизни.

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«Униженная в этой жизни»: Олег Майями оскорбил Джебисашвили на шоу «Сокровища императора»
Олег Майями назвал Джебисашвили униженной на шоу «Сокровища императора»
11 мая 2025, 20:18

Олег Кривиков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандал произошел на шоу «Сокровища императора» с участием певца Олега Майами (Олег Кривиков) и героини «Битвы экстрасенсов» Лины Джебисашвили.
Все началось с того, что у Майами и его друга Леши Свика нашли деньги, которых по правилам шоу у участников быть не должно. Произошедшее вызвало негодование Олега. В свою очередь журналистка Алена Жигалова оправдалась, что все произошло случайно. В ответ на вопрос, откуда деньги, Майами заявил «на всякий случай. Если вдруг случится ЧП».

Джебисашвили высказалась в лицо Свику и Майами, что те совершили «подлый поступок». При этом Олег, поняв, что его поддержали Ирина Дубцова и Натан, оскорбил экстрасеншу и ее молодого человека Юрия Фунтова.

«Вы две взрослые ябеды», — сказал Майами, услышав в ответ, что они со Свиком бесчестные мужики.
Джебисашвили спросила Олега, что он делает на шоу, если не считается с правилами. При этом она использовала нецензурные выражения.

«Ты униженная в этой жизни», — ответил Майами, попросив Фунтова сказать Лине, чтобы та выбирала выражения.
Исполнитель даже предложил Фунтову решить вопрос силой, но тот отказался развивать конфликт.

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11 мая 2025, 18:19

Алена Водонаева (Фото: Telegram/Avodonaeva)

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева считает, что телеведущая Ксения Бородина наступает на «очередные грабли» из-за помолвки с блогером Николаем Сердюковым. Алена уточнила, что Ксения — ответственный человек и хорошая мама. По мнению Водонаевой, у Бородиной и Сердюкова «все очень быстро».
«Когда любовь случается так быстро — это свойственно юным умам, инфантильным людям. Надо посмотреть, что из себя человек представляет и проверить ваши чувства. Ксюша — хорошая мать, ответственная девушка и тут такие очередные грабли, какой по счету брак, и опять все очень быстро. Я бы таких ошибок уже не допускала», — сказала Водонаева в выпуске шоу «Алена, Блин!».

В СМИ звучала информация о заработках избранника Бородиной. По данным открытых источников, мужчина зарабатывает в 30 раз меньше телеведущей. Пользователи сети иногда называют Сердюкова альфонсом.

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Зепюр Брутян показала, как трогательно к ней относится сын Агаты Муцениеце
11 мая 2025, 17:46

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Зепюр Брутян отдыхает с семьей на теплом курорте. Супруга Павла Прилучного опубликовала видео с близкими людьми.
Прилучный отправился в путешествие в Таиланд с женой, общий сыном и сыном от Агаты Муцениеце. Зепюр вновь решила продемонстрировать аудитории, что ее связывают по-настоящему теплые отношения с Тимофеем.

Фото: Instagram*/zepyur_brutyan

В кадре семейство спускалось по лестнице: Павел нес сына на руках, а Тимофей трогательно поддерживал за руку Зепюр.

«Когда в кадре — любовь, солнце и немного тайской магии», — подписала ролик Брутян.

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*Запрещен в РФ
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