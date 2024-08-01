Почему США срочно перебрасывают артиллерию в Польшу

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Польша начала операцию «Безопасное Подлясье» для усиления охраны своей границы с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что в рамках операции к охране границы будут привлечены дополнительные силы армии и военная техника, передает РИА Новости. Ответственность за операцию возложена на 18-ю механизированную дивизию. Основной причиной для усиления охраны стали постоянные атаки на польскую границу, которые не прекращались с мая, отметил Косиняк-Камыш.
В то же время, США планируют перебросить бронетехнику и артиллерию с немецких военных баз в Польшу для усиления восточного фланга НАТО,. Это может свидетельствовать об обострении ситуации на границе и укреплении обороны региона.
Кроме того ранее Косиняк-Камыш объявил о размещении механизированной бригады Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией. Это решение было принято в связи с ухудшением ситуации в регионе, сообщает ТАСС.
В интервью телеканалу TVP Info Косиняк-Камыш рассказал, что процесс формирования бригады численностью около 3 тысяч военнослужащих и техники начнется в ближайшие дни и займет несколько лет. По его словам, размещение бригады в Белостоке обеспечит надежную охрану границы и укрепит оборонительные позиции Польши.
Также стало известно, что Польша планирует закупку бронемашин для защиты своих границ с Россией и Белоруссией. Эти меры направлены на усиление безопасности и защиту от потенциальных угроз в регионе.
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В то же время, США планируют перебросить бронетехнику и артиллерию с немецких военных баз в Польшу для усиления восточного фланга НАТО,. Это может свидетельствовать об обострении ситуации на границе и укреплении обороны региона.
Кроме того ранее Косиняк-Камыш объявил о размещении механизированной бригады Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией. Это решение было принято в связи с ухудшением ситуации в регионе, сообщает ТАСС.
В интервью телеканалу TVP Info Косиняк-Камыш рассказал, что процесс формирования бригады численностью около 3 тысяч военнослужащих и техники начнется в ближайшие дни и займет несколько лет. По его словам, размещение бригады в Белостоке обеспечит надежную охрану границы и укрепит оборонительные позиции Польши.
Также стало известно, что Польша планирует закупку бронемашин для защиты своих границ с Россией и Белоруссией. Эти меры направлены на усиление безопасности и защиту от потенциальных угроз в регионе.
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Елена Перлова