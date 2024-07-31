В Польше готовятся поставлять Украине электроэнергию

Фото: istockphoto/macky_ch
Польша готовится поставлять Украине электроэнергию. Об этом заявил глава совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль в эфире радиостанции RadioZET, пишет РИА Новости.
По его словам, решение уже есть. Он отметил, что для экспорта Украине электроэнергии «будет возможность и техническая, и юридическая, и финансовая».
До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Украине предстоит пережить тяжелую зиму в связи с нехваткой электроэнергии. По его словам, уничтожена большая часть украинского потенциала по генерации электричества и тепла.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Колумбийские наемники ВСУ напали на украинских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно, почему боевики ВСУ оказались в критической ситуации под Красноармейском
Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам
«ВСУ понесли большие потери»: Стало известно о продвижении российских военных в ДНР
До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Украине предстоит пережить тяжелую зиму в связи с нехваткой электроэнергии. По его словам, уничтожена большая часть украинского потенциала по генерации электричества и тепла.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Колумбийские наемники ВСУ напали на украинских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно, почему боевики ВСУ оказались в критической ситуации под Красноармейском
Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам
«ВСУ понесли большие потери»: Стало известно о продвижении российских военных в ДНР
Дарья Осипова