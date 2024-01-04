Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь самой массированной за последнее время

Фото: iStock/bartoshd
Атака ВСУ на Севастополь 4 января стала самой массированной за последнее время. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
Вечером в крымском городе была объявлена воздушная тревога, начали работу средства противовоздушной обороны. Местные власти сообщали, что военным удаётся сбивать воздушные цели над населёнными пунктами. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что над Крымом были сбиты 10 украинских ракет.
Развожаев также отметил, что по предварительным данным в жилом районе упала сбитая ракета, которая не взорвалась. В настоящее время на месте работают специалисты.
Также губернатор ранее сообщал, что в результате обстрела, также предварительно, пострадал один местный житель после подания осколка сбитой ракеты в жилой дом.
Читайте также:
Один человек, предварительно, пострадал при атаке ВСУ на Севастополь
Российские средства ПВО сбили в Севастополе несколько воздушных целей
ПВО отражает атаку на Севастополь, объявлена воздушная тревога
Развожаев также отметил, что по предварительным данным в жилом районе упала сбитая ракета, которая не взорвалась. В настоящее время на месте работают специалисты.
Читайте также:
Один человек, предварительно, пострадал при атаке ВСУ на Севастополь
Российские средства ПВО сбили в Севастополе несколько воздушных целей
ПВО отражает атаку на Севастополь, объявлена воздушная тревога
Анастасия Чинкова