Почти четверть века колонии: россиянин поплатился за попытку перейти в ВСУ

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Суд в Воронеже приговорил к 24 годам и 4 месяцам лишения свободы россиянина Александра Шевченко, который пытался воевать против ВС РФ, пишет «Интерфакс».
Он пытался вступить в украинскую террористическую организацию. По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина 1997 года рождения попытался незаконно пересечь границу России в Воронежской области. Там он и был задержан. По дороге он расправился с таксистом, который вез его к пограничной зоне.
Мужчину признали виновным по статье о государственной измене.
Ранее в Екатеринбурге жителя Челябинской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима за госизмену и оправдание терроризма.
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Мужчину признали виновным по статье о государственной измене.
Ранее в Екатеринбурге жителя Челябинской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима за госизмену и оправдание терроризма.
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Алёна Самарева