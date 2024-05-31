Появились кадры горящего украинского танка Т-80 между Артёмовском и Часов Яром

Фото: iStock/dr_evil
Telegram-канал Mash опубликовал кадры, как догорает украинский танк Т-80 между Артёмовском и Часов Яром, после встречи с российским Т-72 и дроном поддержки.
Противника удалось обнаружить с помощью коптера во время наступления. Боевики ВСУ пытались обороняться с двух танков из-за кустов. Однако их планы быстро нарушил 76-мм снаряд, который сбросил на них оператор российского дрона.
В это же время к атаке подключился российский Т-72 . Сверху на боевую машину противника стали сбрасывать трофейные гранаты от американского Мк-19. Повреждения получил и второй танк украинской армии, но он смог покинуть участок фронта с сильным задымлением.
Читайте также:
Минобороны: из украинского плена вернулись 75 российских военных
В Харьковской области назвали границы будущей российской санитарной зоны
Медведев не исключил перехода конфликта с Западом в его последнюю стадию
Екатерина Коршунова