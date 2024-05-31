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ВСУ обстреляли дом культуры и церковь под Белгородом

Гладков: ВСУ обстреляли дом культуры и церковь в селе Пороз
31 мая 2024, 14:15
Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинские войска вновь обстреляли Белгородскую область, повреждены здание Дома культуры и церковь. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Пороз в Грайворонском городском округе. В результате обстрела выбило окна в зданиях Дома культуры и объекта инфраструктуры. Также была повреждена кровля церкви Архангела Михаила. Без света остались шесть населённых пунктов: Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка.

Энергетики приступят к ликвидации последствий обстрела после согласования с Минобороны России.



По словам Гладкова, местные жители не пострадали.

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#всу
#белгородская область
#обстрел
Подпольщики заявили об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне
Подпольщики «Русского Херсона» сообщили об уничтожении кочующего миномета ВСУ
31 мая 2024, 14:05

Фото: iStock/dzika_mrowka

Подпольщики организации сопротивления «Русских Херсон » написали в своем Telegram-канале об уничтожении кочующего миномета украинской армии, с которого велся обстрел центра Херсона.
Отмечается, что благодаря работе подпольщиков был выслежен кочующий миномет на пикапе в районе 2 Виноградной. Примечательно, что данный расчет был ликивдирован согласно переданным координатам.

Также подпольщики смогли установить местонахождение пункта управления украинской группы беспилотных летательных аппаратов в микрорайоне Корабел.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
#херсонская область
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Появились кадры горящего украинского танка Т-80 между Артёмовском и Часов Яром
Mash показал видео подбитого украинского Т-80 между Артёмовском и Часов Яром
31 мая 2024, 13:47

Фото: iStock/dr_evil

Telegram-канал Mash опубликовал кадры, как догорает украинский танк Т-80 между Артёмовском и Часов Яром, после встречи с российским Т-72 и дроном поддержки.
Противника удалось обнаружить с помощью коптера во время наступления. Боевики ВСУ пытались обороняться с двух танков из-за кустов. Однако их планы быстро нарушил 76-мм снаряд, который сбросил на них оператор российского дрона.




В это же время к атаке подключился российский Т-72 . Сверху на боевую машину противника стали сбрасывать трофейные гранаты от американского Мк-19. Повреждения получил и второй танк украинской армии, но он смог покинуть участок фронта с сильным задымлением.

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#минобороны
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Германия разрешила Украине обстреливать территорию России немецким оружием
31 мая 2024, 13:17

Фото: iStock/alzay

Германия сняла ограничения на нанесение Украиной ударов по целям на территории России немецким оружием. Это необходимо для борьбы с продвижением российских войск в Харьковской области, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Он подчеркнул, что власти страны убеждены в наличии у Украины права защищаться от таких атак. В связи с этим украинская армия может использовать поставленное ей западное оружие, в том числе и немецкое.

Отмечается, что ВСУ могут использовать поставленные Германией самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS-II.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Киеву применять американское вооружение для ведения контрбатарейной борьбы с целями в России. При этом по-прежнему остаётся в силе запрет на применение ракет ATACMS и средства дальнего поражения.

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Минобороны: из украинского плена вернулись 75 российских военных
31 мая 2024, 13:00

Фото: iStock/Sinenkiy

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что взамен были переданы 75 военнопленных украинской армии. В военном ведомстве добавили, что воздушные судна военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных военнослужащих в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в мае текущего года боевики ВСУ потеряли более 35 тысяч человек и 2700 единиц вооружения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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Военэксперт Живов сообщил о вводе дополнительной группировки на Харьковском направлении
31 мая 2024, 12:58

Фото: Минобороны РФ

Все цели спецоперации будут непременно достигнуты, Россия действует решительно, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Также глава Минобороны РФ сделал еще несколько утверждений:

1. Войска Российской Федерации на важных участках в Харьковской области заставили ВСУ отступить на 8-9 км, продвижение идёт на всех тактических направлениях.
2. В 2024 году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории в зоне спецоперации.
3. ВС РФ освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих.

Про ход событий в зоне специальной военной операции рассказал в беседе с «Радио 1» автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов.

«Есть информация, что планируется ввод дополнительной группировки в направлении Сумской области. Это ключевая интрига. В остальном везде идут тяжелые позиционные бои, российская армия наступает очень медленно и сложно. В Харьковской области, в ДНР, на Запорожье — везде идут бои, но они медленные. Происходят бои за небольшие участки», — сказал эксперт.

По мнению военного блогера, каких-то больших прорывов ждать преждевременно.

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«Обсуждать легитимность Гитлера?»: Военэксперт высказался о президентстве Зеленского
Сивков назвал присоединение к РФ единственным шансом на спасение Украины
31 мая 2024, 12:15

Россия рассматривает Зеленского после 20 мая как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине», заявила Захарова. Выборы президента должны были пройти 31 марта, но их отменили из-за военного положения. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан сказал, что единственной легитимной властью на Украине сейчас является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.

Один из авторов конституции Украины Дмитрий Табачник также заявил, что Зеленский не может считаться легитимным президентом, что эта нелегитимность «была специально сконструирована». Он отметил, что в конфликте на Украине есть множество заинтересованных стран, и одна из самых коварных и циничных — Великобритания, которая последние несколько лет пытается вести свою отдельную игру, и ей «плевать» на легитимность Зеленского.

Также в беседе с ТАСС бывший боец ВСУ Максим Лихачев, угнавший танк Т-64, призвал ВСУ развернуть оружие против властей Украины.

«Пацаны, сослуживцы, обращаюсь до вас, разворачивайте оружие и идите против той власти, которая истребляет нас», — сказал бывший боец ВСУ.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» назвал проблему нелегитимности Зеленского «бредом сивой кобылы» и отметил, что на Украине зреет революционный взрыв.

«Этот бред сивой кобылы даже обсуждать не хочется. Гитлер, простите меня, во время войны говорил про легитимность? Речь идёт о том, что на Украине зреет революционный взрыв, который может снести власть Зеленского. Единственный вариант в этом случае — их присоединение к России. Другого варианта у них просто нет. Внутри страны будет избавление народа от паразитарных слоёв, вот и всё», — сказал эксперт.
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Белоусов: Запад делает всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине
Белоусов: Запад, поставляя Киеву оружие, затягивает конфликт на Украине
31 мая 2024, 12:06

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Запад эскалирует и затягивает вооружённый конфликт тем, что поставляет Киеву оружие, передает разведывательные данные и осуществляет подготовку ВСУ. Об этом Белоусов сообщил во время выступления на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.
По словам министра, с февраля 2022 года киевскому режиму была предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь, сумма которой составляет более 278 миллиардов долларов. Белоусов отметил, что при участии советников и специалистов Североатлантического альянса готовятся диверсии для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям РФ.

Ранее Белоусов рассказал, что в мае текущего года украинские боевики потеряли более 35 тысяч человек и 2700 единиц вооружения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Белоусов сообщил о потерях ВСУ в мае
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#европа
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#человек
#всу
#вооружения
#медведев
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ВС РФ отразили самую массированную атаку на Крымский мост
Белоусов: ВС РФ отразили массированную атаку 10 ракетами на Крымский мост
31 мая 2024, 11:44

Фото: iStock/Apriori1

Российские войска 29 мая отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания Совета глав Минобороны ОДКБ.
Он подчеркнул, что украинские войска пытались произвести самую массированную атаку на Крымский мост, запустив в его сторону сразу десять ракет. Их подлётное время составляло менее двух минут. Но благодаря оперативной работе операторов дежурных средств ПВО они все были сбиты. Тем самым удалось спасти сотни жизней.

Накануне военные российского Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части Чёрного моря.

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#крымский мост
#вс рф
#всу
#атака
#андрей белоусов
#минобороны рф
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Белоусов сообщил о потерях ВСУ в мае
Глава минобороны РФ Белоусов: ВСУ потеряли в мае более 35 тысяч человек
31 мая 2024, 11:30

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В мае этого года боевики ВСУ потеряли больше 35 тысяч человек и более 2700 единиц вооружения. Об этом в рамках заседания Совета министров обороны ОДКБ (организация договора коллективной безопасности) в пятницу в Алма-Ате сообщил глава минобороны РФ Андрей Белоусов.
«Среди них 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре «Абрамса», семь «Леопардов», 12 «Бредли». Кроме того, сбито 11 самолётов и четыре вертолёта, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», – сказал Белоусов.

По словам министра, Киев продолжает показывать Западу способность наносить ущерб России путем атаки российских объектов гражданской инфраструктуры, ведь Украина лишена возможности овладеть инициативой на поле боя.

«И мы видим, что интенсивность этих действий возрастает в преддверии готовящейся конференции в Швейцарии в середине июня», – добавил Белоусов.

Также он сообщил, что в мае российскими военными перехвачены более тысячи беспилотников, свыше 250 реактивных снарядов «Хаймарс» и «Вампир», свыше 80 управляемых авиабомб «Хаммер», 50 оперативно-тактических ракет «Атакмс» и восемь крылатых ракет «Скалп».

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