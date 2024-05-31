ВСУ обстреляли дом культуры и церковь под Белгородом

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Украинские войска вновь обстреляли Белгородскую область, повреждены здание Дома культуры и церковь. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Пороз в Грайворонском городском округе. В результате обстрела выбило окна в зданиях Дома культуры и объекта инфраструктуры. Также была повреждена кровля церкви Архангела Михаила. Без света остались шесть населённых пунктов: Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка.
Энергетики приступят к ликвидации последствий обстрела после согласования с Минобороны России.
По словам Гладкова, местные жители не пострадали.
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По словам Гладкова, местные жители не пострадали.
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Анастасия Чинкова