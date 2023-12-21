Сальдо: Российские силы ПВО сбили ракету ATACMS над Азовским морем

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Российские силы ПВО сбили запущенную Украиной ракету ATACMS над Азовским морем, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана», — прокомментировал ситуацию Сальдо.
20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду был сбит украинский беспилотник. Украинский дрон удалось ликвидировать с помощью средств противовоздушной обороны. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.
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Евгения Парфентьева