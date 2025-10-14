Экс-депутат Рады раскрыл ответ России на поставки Tomahawk Киеву

14 октября 2025, 15:50

Экс-депутат Рады Олейник: РФ направит «Калибры» в Иран в ответ на Tomahawk

Фото: iStock/e-crow

Россия в ответ на передачу Вашингтоном Tomahawk Украине может направить крылатые ракеты большой дальности «Калибр» Венесуэле или Ирану. Такое развитие событий не исключил бывший депутат Рады Владимир Олейник.





Ранее Telegram‑канал «Военная хроника» сообщал, что Украина может получить от США несколько сотен ракет Tomahawk.





«Разговоры о Tomahawk — это публичный шантаж, но ведь России есть, чем ответить. Если США передадут Украине Tomahawk, то Россия может предать аналогичные ракеты типа "Калибр" Венесуэле и Ирану. Идет прощупывание, публичная такая игра. Трамп же мастер сделок. И суть его, что он ставки повышает, потом снижает, потом наоборот», — отметил Олейник в беседе с «Газетой.Ru».

«Вероятно, что Зеленский получит Tomahawk через Нидерланды, и уже потом они будут поставлены на территорию Украины. Однако вопрос применения указанных крылатых ракет будет обсуждаться отдельно», — считает Вакаров.