В ГД подсказали Трампу, как решить конфликт на Украине

14 октября 2025, 13:29

Картаполов: Трампу стоит чаще общаться с Путиным, чтобы завершить конфликт

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенту США Дональду Трампу стоит чаще общаться с российским лидером Владимиром Путиным по поводу украинского конфликта, тогда ему будет понятнее, какие шаги необходимо предпринимать для его урегулирования. Так считает глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов.





Он отметил, что у Трампа есть проблемы в понимании природы украинского конфликта, поскольку он делает выводы на основе мнений европейских лидеров и Владимира Зеленского. По словам Картаполова, американскому президенту стоит чаще звонить своему российскому коллеге Владимиру Путину для понимания сути происходящего.





«Поэтому совет господину Трампу: почаще звонить Владимиру Владимировичу Путину, и тогда он будет знать, что ему нужно делать, когда и как», — уточнил депутат в беседе с Life.ru.