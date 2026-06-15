«Подарок Трампу на юбилей»: востоковед усомнился в достижении мира между Ираном и США
Политолог Каргин: еще рано говорить о достижении мира между Ираном и США
На сегодняшний день еще рано говорить о достижении длительного мира между Ираном и США. Так считает политолог-востоковед, американист Александр Каргин.
Ранее стало известно, что США и Иран достигли мирного соглашения. Меморандум официально могут подписать уже 19 июня в Швейцарии. В рамках договоренности стороны уже объявили о немедленном и постоянном прекращении огня, в том числе в Ливане.
«Очень похоже, что это такой подарок Дональду Трампу на его юбилей. Ему было очень важно показать какое-то политическое достижение в преддверии этой даты. Свои достижения Дональд Трамп продемонстрировал меморандумом с Ираном», — отметил Каргин в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По его словам, меморандум не является договором, а представляет из себя декларацию о том, что впоследствии стороны хотят договориться. Кроме того, речь идет о немедленном прекращении огня, в том числе в Ливане. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что не собирается останавливать удары по этой стране. В этой связи говорить о мире между Ираном и США явно рано, заключил политолог.