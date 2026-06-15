«Подарок Трампу на юбилей»: востоковед усомнился в достижении мира между Ираном и США

15 июня 2026, 18:57

Политолог Каргин: еще рано говорить о достижении мира между Ираном и США

Фото: iStock/Ruma Aktar

На сегодняшний день еще рано говорить о достижении длительного мира между Ираном и США. Так считает политолог-востоковед, американист Александр Каргин.





Ранее стало известно, что США и Иран достигли мирного соглашения. Меморандум официально могут подписать уже 19 июня в Швейцарии. В рамках договоренности стороны уже объявили о немедленном и постоянном прекращении огня, в том числе в Ливане.





«Очень похоже, что это такой подарок Дональду Трампу на его юбилей. Ему было очень важно показать какое-то политическое достижение в преддверии этой даты. Свои достижения Дональд Трамп продемонстрировал меморандумом с Ираном», — отметил Каргин в разговоре с Общественной Службой Новостей.