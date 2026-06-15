Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и заявил об открытии Ормузского пролива

15 июня 2026, 00:46

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Ираном и снятии американской военно-морской блокады. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.





Напомним, что ранее стали известны положения проекта мирного соглашения Тегерана и Вашингтона. Документ состоит из 14 пунктов. Одним из них является обещание незамедлительного прекращения боевых действий на всех фронтах, включая территорию Ливана. По информации премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, официальная церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии.





«Соглашение с Исламской Республикой Иран теперь завершено. Поздравляю всех! Я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим поручаю немедленное снятие военно-морской блокады Соединённых Штатов. Корабли мира, заводите двигатели. Пусть нефть течёт!» — написал Трамп в ночь на 15 июня.