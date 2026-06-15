Политолог оценил перспективы сделки между США и Ираном

15 июня 2026, 13:24

Политолог Асафов спрогнозировал срыв сделки между США и Ираном

Фото: iStock/wildpixel

Соглашение между США и Ираном может быть сорвано в любой момент. Так считает политолог Александр Асафов.





Ранее стало известно, что США и Иран достигли мирного соглашения, которое официально могут подписать уже 19 июня в Швейцарии. В рамках договоренности стороны уже объявили о немедленном и постоянном прекращении огня, в том числе в Ливане.





«Трампа больше беспокоят празднование его восьмидесятилетия, 250-долларовая купюра и цены на нефть, а также его рейтинг. Его меньше всего заботит, что будет с этой сделкой через две-три недели. Сейчас он сосредоточен на продаже своей победы миру», — отметил Асафов в разговоре с изданием «Абзац».

«Значимым риском выступают внутренние политические расколы в обеих странах. В Иране часть элит относится к переговорам скептически. Параллельно в США сделка подвергается критике как со стороны демократов, так и части республиканцев, считающих условия недостаточно жесткими», — пояснил эксперт.