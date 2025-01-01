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«Подбешиваем? Сочувствуем»: Захарова заявила о своём безразличии к русофобии

Захарова рассказала о своём безразличном отношении к русофобии
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Россиянам стало абсолютно безразлично, что о них думают за рубежом. Они (мы) просто перестали реагировать на многочисленные проявления русофобии.
Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Пристальное слежение за внешней реакцией осталось в прошлом. Оценивается только степень её агрессивности.

«Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем. Или не сочувствуем, если это переходит грани разумного. Любите нас? Отлично, поздравляем вас с обретенной гармонией», — сказала российский дипломат.



Спикер МИД отметила, что сейчас россиянам гораздо важнее, что происходит в России и что чувствует их родная страна.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призывал наказать Европу, которая «стала главным оплотом русофобии в мире».

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Приднестровье без отопления: Газпром прекратил поставки газа
01 января 2025, 10:16

Фото: istockphoto/NiseriN

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики полностью отсутствует централизованное отопление. Об этом сообщила компания «Тирастеплоэнерго».
Ведомство уточняет, что по причине временного прекращения поставок газа с с 1 января 2025 года с 7:00 часов утра (8:00 по московскому времени) прекращается подача тепловой энергии и горячего водоснабжения населению и организациям. Сообщение появилось в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Исключение составляют больницы и социальные учреждения с временным проживанием людей, туда подача тепла продолжится.
В «Газпроме» сообщили, что 1 января с 08:00 остановлена подача газа через Украину по причине отсутствия технической и юридической возможности: истек срок соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».

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#соглашения
#больницы
#газ
#молдавия
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Пашинян: руководящей идеологией Армении являются границы Армянской ССР
01 января 2025, 04:14

Фото: iStock/Wirestock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении заявил, что руководящей идеологией страны является идеология Армении в границах Армянской ССР. Об этом пишут РИА Новости.
«Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к соотечественникам объявил руководящей идеологией «реальную» Армению в границах Армянской ССР» — говорится в сообщении издания.

Пашинян настаивает на идеи государства в границах Армянской ССР. Идеология основана на желании народа страны просто жить, а не на борьбе, выживании, страдании и жертвовании собой.

Также Пашинян заявил, что данная идея должна стать руководящей не только для правительства Армении, но и для народа страны. Суть идеологии заключается в обеспечении безопасности граждан, благополучия, счастья, сохранения идентичности и развития жителей Армении.

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#армения
#новый год
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Транзит газа из России в Европу через Украину прекратится 1 января в 8 утра
01 января 2025, 00:53

Фото: iStock/NiseriN

Транзит газа из России в Европу через Украину прекратится 1 января в 8 утра. Сообщением поделились в РИА Новости.
«Транзит российского газа в Европу через Украину по контракту прекращается в 8.00 мск с истечением пятилетнего договора», — рассказали в издании.

Из-за завершения транзита Европа потеряет порядка 15 миллиардов кубометров газа. Единственным источником ресурса остается «Балканский поток».

Украинские власти делали неоднократные заявления о намерении не продлевать договор по транзиту газа. Его заключили 30 декабря 2019 года на пять лет.

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#европа
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#договор
#украина
#россия
#газ
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Оппозиционеры Грузии накрыли новогодний стол на проспекте Руставели в Тбилиси
01 января 2025, 00:28

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Оппозиционеры Грузии накрыли большой новогодний стол на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.
Праздничные столы расставлены от площади Свободы до гостиницы Марриот. Проспект Руставели полностью перекрыт. При этом столы украсили в цвета флага Грузии.

Также к акции присоединилась бывшая президент страны Саломе Зурабишвили. Ее полномочия в качестве главы государства истекли 29 декабря. Также заявлено о будущем заявлении Зурабишвили.

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#президент
#акции
#новый год
#грузия
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Канцелярия Нетаньяху опубликовала поздравление на русском языке
31 декабря 2024, 23:25

Фото: iStock/butenkow

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала поздравление с Новым годом на русском языке. Сообщение опубликовано в соцсети X.
«С Новым годом!» - написано в сообщении. Вторая надпись сделана на иврите и переводится как «С Новым гражданским годом!», — говорится в публикации ТАСС.

Встреча Нового года с 1 января стала традицией для израильтян только в последнюю четверть XX века. В это время большое число граждан эмигрировало в страну из стран бывшего СССР. При этом официально ​в Израиле не отмечается Новый год 1 января. ​Жители страны могут не идти в этот день на работу, но при этом он вычитывается из их отпуска. ​Как правило, праздник отмечают по еврейскому календарю осенью - 1 и 2 числа месяца тишрей. В 2024 этот период выпал на вечер 2 по вечер 4 октября.

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#израиль
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Казахстан с 1 января возобновляет ввоз российской пшеницы в страну
31 декабря 2024, 23:15

Фото: iStock/BitsAndSplits

Казахстан с 1 января возобновляет ввоз российской пшеницы в страну. Об этом сообщает аграрный портал Eldala.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.
Ограничения о ввозе российской пшеницы действовал в стране с 21 апреля. Как заявил представитель Минсельхоза, введение нетарифных мер регулирования импорта в отношении злаковой культуры будут решаться с учетом ситуации на рынке зерна.

Напомним, что Казахстан запретил ввоз пшеницы из России, о чем стало известно 3 июня. Исключением стал ввоз с помощью поездов для птицеводческих и мукомольных предприятий. Разрешение действовало только в случае производства и потребления.

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#казахстан
#ограничения
#заявление
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ВМФ РФ продолжит демонстрировать Андреевский флаг в Мировом океане в 2025 году
31 декабря 2024, 21:48

Фото: iStock/dmitribaburi

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2025 году продолжит выполнять задачи по демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанской зонах для обеспечения национальных интересов страны. Об этом сообщил главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, слова которого приводит Минобороны РФ.
Отмечается, что корабли и суда российского флота в предстоящем году продолжат демонстрировать Андреевский флаг в составе группировок, отрядов боевых кораблей в различных широтах морской и океанской зоны, в том числе в Арктики. Это необходимо для обеспечения национальных интересов России.

По словам Моисеева, задача военно-морского присутствия и демонстрации флага в Мировом океане остаётся одной из главных в деятельности ВМФ.

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#россия
#вмф
#флаг
#корабль
#политика
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Путин тепло поздравил участников СВО с наступающим Новым годом
31 декабря 2024, 21:39

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин тепло поздравил всех участников СВО с наступающим Новым годом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства поблагодарил всех за службу и тепло поздравил военнослужащих и участников СВО на Украине.

Также Песков подчеркнул, что российский лидер заслушал доклады начальника Генштаба и командующих группировками о ходе продвижения российских военных в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. В самых отдалённых регионах новый год наступил на девять часов раньше, чем в Москве.

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#владимир путин
#россия
#сво
#военные
#поздравление
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Бандиты из Венесуэлы пытаются проникнуть в США до инаугурации Трампа
NYT: бандиты из Венесуэлы нападают на пограничные переходы между США и Мексикой
31 декабря 2024, 19:35

Фото: iStock/Stadtratte

Члены венесуэльской банды Tren de Aragua, вооружённые ножами, нападают на пограничные переходы в Эль-Пасо в штате Техас. Они пытаются прорваться в США и угрожают нападением на пограничников, которые попытаются их остановить, пишет газета The New York Times.
Отмечается, что на прошлой неделе 20 венесуэльских бандитов с лезвиями, разбитыми бутылками и шинами совершили попытку прорыва в Штаты. Следующая попытка ожидается на Новый год. Тюремная банда пытается привлечь ещё больше боевиков, чтобы прорваться в США до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Анонимный информатор предупредил власти Техаса, что насильственные вторжения будут продолжаться каждые сутки около трёх часов ночи. Также он отметил, что банда попытается причинить вред солдатам Нацгвардии Техаса, особенно в те моменты, когда они остаются без офицеров.

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#политика
#дональд трамп
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