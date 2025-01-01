«Подбешиваем? Сочувствуем»: Захарова заявила о своём безразличии к русофобии

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Россиянам стало абсолютно безразлично, что о них думают за рубежом. Они (мы) просто перестали реагировать на многочисленные проявления русофобии.
Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Пристальное слежение за внешней реакцией осталось в прошлом. Оценивается только степень её агрессивности.
Спикер МИД отметила, что сейчас россиянам гораздо важнее, что происходит в России и что чувствует их родная страна.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призывал наказать Европу, которая «стала главным оплотом русофобии в мире».
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«Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем. Или не сочувствуем, если это переходит грани разумного. Любите нас? Отлично, поздравляем вас с обретенной гармонией», — сказала российский дипломат.
Спикер МИД отметила, что сейчас россиянам гораздо важнее, что происходит в России и что чувствует их родная страна.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призывал наказать Европу, которая «стала главным оплотом русофобии в мире».
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Александр Бойцов