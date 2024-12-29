Захарова отметила, что Баку имеет право ограничить пребывания россиян в Азербайджане

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение ограничений на пребывание российских граждан в Азербайджане является правом Баку. Об этом сообщили в газете «Ведомости».
«(Вводить такие изменения — это) право Баку», — заявила Захарова.Решение азербайджанских властей по данному вопросу находится в рамках их полномочий и суверенного права.
Ранее сообщалось, что власти Азербайджана внесут изменения в правила временного пребывания граждан России в республике.
Стоит помнить, что новые правила, которые применяет РФ, и более жестокие требования, связанные со сроками пребывания в стране, рассматриваются в первую очередь в контексте соблюдения прав граждан Азербайджана.
Азербайджанские власти действуют из принципов взаимности, поэтому подобные меры будут также введены и в отношении россиян.
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Мария Моисеева