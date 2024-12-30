В МИД РФ объяснили присутствие российского спецборта в США

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Присутствие спецборта России в Соединенных Штатах связано с ротацией дипломатов, разъяснила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Очередная ротация дипломатов», — пояснила она.Перед этим стало известно, что российский спецборт, использующийся для перелетов первых лиц страны, находился на американской территории в течение двух дней.
Как сообщили авторы Telegram-канала Baza, ссылаясь на сервис FlightRadar, борт вылетел из Москвы в среду, 25 декабря, позже из Питера полетел в Нью-Йорк, затем в Вашингтон, в Нью-Йорк и в Москву.
Ранее спецбортом пользовался Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, а также Сергей Нарышкин. Цели визита спецборта за океан — неизвестны.
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