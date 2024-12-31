ВМФ РФ продолжит демонстрировать Андреевский флаг в Мировом океане в 2025 году

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Военно-морской флот (ВМФ) России в 2025 году продолжит выполнять задачи по демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанской зонах для обеспечения национальных интересов страны. Об этом сообщил главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, слова которого приводит Минобороны РФ.
Отмечается, что корабли и суда российского флота в предстоящем году продолжат демонстрировать Андреевский флаг в составе группировок, отрядов боевых кораблей в различных широтах морской и океанской зоны, в том числе в Арктики. Это необходимо для обеспечения национальных интересов России.
По словам Моисеева, задача военно-морского присутствия и демонстрации флага в Мировом океане остаётся одной из главных в деятельности ВМФ.
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