Поддерживающая дер Ляйен Европейская народная партия лидирует на выборах в ЕП

Пожар площадью около 225 квадратных метров произошел на «СКА Арене» в Северной столице минувшей ночью. Об этом сообщает портал 78.ru. Известно, что в результате инцидента частично пострадала трибуна, а также поверхность арены и щиты с рекламой. Сумма ущерба пока неизвестна. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.