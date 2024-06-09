Поддерживающая дер Ляйен Европейская народная партия лидирует на выборах в ЕП

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Европейская народная партия (ЕНП), поддерживающая Урсулу фон дер Ляйен, возглавляет предварительные результаты выборов в Европарламент, пишет РИА Новости со ссылкой на данные exit poll.
«Это предварительные данные, которые могут отличаться от окончательных результатов», — отметила председатель ЕП Роберта Метсола.По первым оценкам exit poll, ЕНП может получить 181 место из 720 в новом составе Европарламента. В прошлом составе, состоявшем из 705 депутатов, у них было 176 мест.
Для того чтобы Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на второй срок в качестве главы Еврокомиссии, ей понадобится как минимум 361 голос евродепутатов.
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