Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в РФ

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ЕП принял антироссийскую резолюцию, в рамках которой европейские государства обязуются не признавать итоги выборов в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в документе выборы президента в России назвали недемократическими. За резолюцию проголосовали 429 парламентариев, против высказались 27 депутатов, еще 48 предпочли воздержаться. Кроме того, представителей европейского объединения призвали не признавать легитимными результаты выборов в РФ. Снизить до минимума любые контакты с РФ по всем вопросам.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За действующего главу государства Владимира Путина отдали голоса рекордные 87,28% избирателей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация президента РФ Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы. В соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства должно состояться 7 мая 2024 года.
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