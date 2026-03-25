Конфликт на Ближнем Востоке изменил планы ЕС по российской нефти
Еврокомиссия отказалась от идеи рассматривать полный запрет на импорт российской нефти на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
Как отмечает автор публикации, на позицию Брюсселя повлияли сразу несколько факторов. Помимо напряженности на Ближнем Востоке, речь идет и о серьезных разногласиях внутри самого Евросоюза по вопросу дальнейших ограничений на поставки российской нефти.
В статье подчеркивается, что Венгрия и Словакия по-прежнему получают нефть по трубопроводу Дружба, пользуясь действующим исключением. Предполагалось, что новый пакет антироссийских санкций может отменить эту возможность окончательно, однако консенсуса по этому вопросу в ЕС, как утверждается, нет.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российского газа стал для стран Евросоюза крайне сложным и болезненным шагом. Об этом она сказала во время выступления в парламенте Австралии.
